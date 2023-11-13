Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Кроме того, Дуда поручил новому премьеру сформировать правительство, сообщает 13 ноября издание Gazeta Wyborcza.

В публикации отмечается, что сначала глава государства принял заявление Моравецкого об отставке. Согласно информации польских журналистов, президент Польши заявил о надежде на успешное формирование нового кабинета министров и отметил, что уверен в способности Моравецкого сформировать правящую коалицию.

«Я верю, что впереди нас ждет еще много хорошего», ― заявил Анджей Дуда.

Ранее в этот день сообщалось, что Моравецкий во время первого заседания сейма, нижней палаты польского парламента, подал в отставку вместе с правительством после парламентских выборов.

5 ноября премьер Польши заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции. Он надеется, что ему удастся сформировать новое правительство, но в случае неудачи он также не исключает для себя должности министра в правительстве под руководством нынешнего председателя Польской крестьянской партии (PSL) Владислава Косиняка-Камыша, но не лидера польской оппозиции Дональда Туска.

17 октября партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%.

В этот же день доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская платформа» вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые». Указанные партии подписали коалиционное соглашение.