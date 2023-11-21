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Премьер Венгрии призвал граждан страны не поддаваться давлению ЕС

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Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 ноября сообщил, что заполнил анкету национальной консультации, которая посвящена спорным темам между Будапештом и Брюсселем, призвав граждан страны тоже принять в ней участие, для того чтобы «не танцевать под дудку» Еврокомиссии.

«Брюссельские бюрократы снова хотят нам сказать, как жить. Они хотят дать больше денег и новое оружие Украине. <…> Но мы венгры, и мы не хотим танцевать под дудку Брюсселя. Поэтому я прошу вас высказать свое мнение и заполнить анкету национальной консультации», — сказал Орбан в видеообращении, которое опубликовал в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Премьер-министр выложил фотографию с заполненной анкетой, на которой видно, что он поддержал сохранение льготных коммунальных платежей, пролонгирование замороженной процентной ставки на 2024 год, сохранение налога на сверхприбыль для крупных компаний и выступил против размещения мигрантов в стране в соответствии с новыми правилами ЕС.

Отмечается, что на улицах Будапешта появились плакаты с изображениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сына американского миллиардера Джорджа Сороса Алекса с призывом к венграм «не плясать под их дудку».

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Ранее, 17 ноября, сообщалось о начале национальных консультаций, в ходе которых граждане страны выразят свое мнение по поводу разногласий с Евросоюзом, а также вступления Украины в блок и оказания ей военной помощи.

О том, что Орбан предложил провести в стране национальные консультации по вопросам Украины, миграции и экономики с целью заручиться поддержкой граждан, стало известно 27 октября. Он отметил, что накопилось около 11 вопросов, касающихся всех граждан страны, поэтому людям необходимо дать возможность высказаться.

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