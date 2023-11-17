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В Венгрии объявили о начале нацконсультаций по разногласиям с ЕС

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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В Венгрии в пятницу, 17 ноября, начинаются национальные консультации, в ходе которых граждане страны выразят свое мнение по поводу разногласий с Евросоюзом (ЕС), а также вступления Украины в блок и оказания ей военной помощи. Об этом 16 ноября сообщила официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видеообращении Сенткирайи подчеркнула, что в последнее время у Брюсселя и Будапешта было много споров по касающимся политики, экономики и безопасности Венгрии проблемам. Она напомнила, что европейские лидеры требуют от венгерского руководства увеличить финансирование поставок вооружений Киеву и создать в Венгрии «гетто для мигрантов», а также отменить субсидии на услуги ЖКХ, потолок по процентным ставкам и налог на сверхприбыль.

Кроме того, у Венгрии и ЕС противоречия по поводу закона о защите детей от ЛГБТ-пропаганды, добавила представитель правительства.

«Мы призываем каждого высказать свое мнение. Давайте встанем вместе на защиту суверенитета Венгрии», — заявила Сенткирайи.

В этот день граждане Венгрии начнут проходить опрос, касающийся вопросов, которые вызывают разногласия с ЕС. Как пишет The Associated Press, он состоит из 11 вопросов и носит «антиевропейский» характер. Опрос включает, например, вопрос о блокировании плана ЕС по предоставлению помощи Украине в размере €50 млрд, если объединение не передаст Венгрии замороженные средства.

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

Ранее, 10 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев во всех отношениях не готов к тому, чтобы начинать переговоры о его членстве в ЕС. При этом он подчеркнул, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

В тот же день Bloomberg сообщило о проработке плана финансирования Украины странами ЕС на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов с целью привлечения финансирования на рынках.

О том, что Орбан предложил провести в стране национальные консультации по вопросам Украины, миграции и экономики с целью заручиться поддержкой граждан, стало известно 27 октября. Он отметил, что накопилось около 11 вопросов, касающихся всех граждан страны, поэтому людям необходимо дать возможность высказаться.

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