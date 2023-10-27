Орбан предложил провести в Венгрии нацконсультации по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил провести в стране национальные консультации по вопросам Украины, миграции и экономики с целью заручиться поддержкой граждан. Об этом 27 октября он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

«На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов. Я уже говорил об Украине, но есть еще миграция и экономическая политика», — сказал он.

По словам Орбана, накопилось около 11 вопросов, касающихся всех граждан страны. Людям необходимо дать возможность высказаться, добавил венгерский премьер.

Он отметил, что это момент, когда стране пора сформировать единство между мнением правительства и обычных граждан.

Правительство Венгрии уже проводило национальные опросы. Так, в 2022 году в стране прошли консультации по вопросу присоединения к санкциям ЕС против России. В общей сумме в них приняло участие свыше 1 млн 360 тыс. человек.

Днем ранее Орбан предложил на саммите Европейского союза разработать новую стратегию по Украине, а уже потом определяться, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Также в тот день премьер Венгрии, общаясь с журналистами перед саммитом ЕС, заявил, что его страна готова к соглашению с Киевом по выделению средств из Европейского фонда мира (EPF), однако для этого делегация Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт для обсуждения ситуации вокруг банка ОТР. Он уточнил, что до решения этого вопроса транш из фонда Украина не получит.