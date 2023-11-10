В МИД РФ заявили о прекращении работы над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

Россия вынужденно свернула работу над проектом заявления председателя Совета безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Ведомство напомнило, что в «годовщину» взрывов на «Северных потоках» 26 сентября в ходе брифинга СБ всемирной организации представители российской стороны анонсировали подготовку проекта заявления председателя СБ по данному сюжету. 28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Министерство подчеркнуло, что в течение последующего месяца проводились переговоры, в ходе которых стало ясно, что представители стран Запада оказались не готовы к серьезной работе. Вместо этого, указали в российском ведомстве, члены СБ искали «возможность спустить все «на тормозах».

«Главный аргумент западников — совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — сказано в опубликованном на сайте МИД сообщении.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что с появлением в СМИ новых версий о произошедшем в России усиливались сомнения по поводу желания западных стран выявить организаторов и исполнителей подрыва «Северных потоков».

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток [и «Северный поток – 2»]», — заявил МИД России, добавив, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров указал, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков».

Кроме того, 8 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия глубоко обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновные в этом не установлены.

Совет Безопасности (СБ) ООН провел 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Отмечается, что встреча по ситуации с диверсией состоится за закрытыми дверьми.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что год назад американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершем было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.