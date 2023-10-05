Путин назвал разрушение «Северных потоков» международным терроризмом

Разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Задолго до этих взрывов президент США публично сказал, что Соединенные Штаты сделают всё, чтобы поставки из РФ в Европу по этим трубопроводам были прекращены. Разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма», — сказал Путин.

По словам президента, Россию сейчас не допускают к расследованию, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это. Его результатов нет и, судя по всему, не будет, отмечает российский лидер. По мнению Путина, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, он считает, что в их числе американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Президент России подчеркнул, что тех, кто подорвал ветки газопроводов, нужно будет привлечь к ответственности, когда они будут определены.

По словам президента, одна ветка «Северного потока – 2» сохраняется, по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу. Для этого требуется только разрешение от властей Германии, однако вашингтонский «обком» не разрешает стране начать получение газа.

Ранее, 4 октября, депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о статусе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Перейра заявила, что подводные газопроводы, соединяющие Россию и Германию, «были саботированы, о чем сообщили шведские власти». Она также предположила, что ЕК свяжется с заинтересованными государствами — членами Евросоюза и Норвегией для выяснения виновника саботажа, а также обеспечит привлечение виновных к ответственности.

При этом 2 октября глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю заявил, что власти США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках». Он назвал уловкой с целью скрыть следы преступлений отклонение Вашингтоном законных запросов Москвы об участии в расследовании диверсий и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаку на магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» России так или иначе организовали США и Великобритания. 28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток». Зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что теперь ожидаются маневры западных коллег, которые должны помочь избежать выражения Совбезом ООН четкой позиции по этому вопросу.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц.