Президент РФ Владимир Путин заявил, что «вашингтонский обком» не разрешает Германии начать получение газа по оставшейся нитке подорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом глава государства сообщил 5 октября на пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, поступление газа зависит только от разрешения властей Германии.

«Сохраняется одна ветка «Северного потока – 2», она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ», — отметил президент.

Однако, как заметил российский лидер, власти Германии не делают этого, поскольку «вашингтонский обком» не разрешает.

Кроме того, Путин назвал разрушение «Северных потоков» международным терроризмом. По словам президента, Россию сейчас не допускают до расследования. Его результатов нет и, судя по всему, не будет.

Ранее, 2 октября, глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю заявил, что власти США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, сам факт отклонения Вашингтоном законных запросов Москвы об участии в расследовании говорит об уловке с целью скрыть следы преступлений.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью, в которой со ссылкой на источники заявил о приказе американского президента Джо Байдена заминировать газопроводы.