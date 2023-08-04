Трубные дни: РФ получила скупые детали по взрывам «Северных потоков»

Россию не устраивает фактическое отсутствие результатов национальных расследований взрывов на «Северных потоках» , которые проводят Германия, Дания и Швеция. Как заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ООН, эти страны предоставили лишь «скупые» детали относительно хода дел. При этом Москва продолжит добиваться, чтобы расследования диверсий проводились транспарентно и с участием российских представителей . Впрочем, даже в бундестаге считают: выяснение обстоятельств ни к чему не приведет. Кроме того, там полагают, что при нынешнем правительстве рассчитывать на восстановление газопроводов не стоит .

Стоячие воды

С момента взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября прошло практически 11 месяцев, однако ни Германия, ни Дания, ни Швеция, которые проводят национальные расследования диверсий, до сих пор не предоставили никаких содержательных результатов .

К тому же, несмотря на неоднократные призывы Москвы, никто из них не торопится подключать российских представителей к выяснению обстоятельств произошедшего. Помимо этого, Берлин, Копенгаген и Стокгольм продолжают держать Москву по большей части в неведении относительно результатов расследований.

Фото: TASS/Zuma

— В преддверии недавнего заседания [Совета Безопасности ООН] по подрыву «Северных потоков» 11 июля было распространено коллективное письмо от властей Германии, Дании и Швеции , в котором приводятся некоторые весьма скупые детали расследования , — рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. — Мы дали оценку этому документу и подтвердили, что будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы расследование этого преступления проводилось транспарентно и с участием российских представителей, а виновные были названы и понесли заслуженное наказание.

Документом, о котором упомянул дипломат, с «Известиями» поделилось датское посольство в Москве. В письме за подписью представителей ФРГ, Дании и Швеции при всемирной организации, в частности, отмечается, что ни одно из нацрасследований еще не завершено и пока «невозможно сказать, когда они будут завершены» . Также три страны настаивают на том, что нет никаких препятствий для посещения мест взрывов, а власти РФ были проинформированы о проводимых разбирательствах.

— В письме также отмечается, что власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях и что операторы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG провели свои собственные обследования в связи с повреждением трубопроводов, — подчеркнули в пресс-службе дипмиссии Дании в РФ.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Вместе с тем постпред РФ при ООН Василий Небензя в июле назвал этот документ «отпиской», а также опроверг информацию об информированности Москвы . По его словам, формулировки в письме подобраны таким образом, будто Берлин, Копенгаген и Стокгольм «заведомо пытаются подготовить членов Совбеза к тому, что не стоит ждать от их расследований каких-либо конкретных результатов».

Справка «Известий» В ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток – 2». Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Дания, Швеция и ФРГ начали собственные расследования, до которых не допускают специалистов из РФ.

Осознанное торможение

В том, что никаких однозначных итогов не появится, уверен и член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. По его словам, расследование, которое, в частности, проводит ФРГ, — это фейк, рассчитанный на то, чтобы ни к чему не привести.

— АдГ требует сотрудничества с российскими властями, чтобы раскрыть этот вопиющий террористический акт, но федеральное правительство не желает этого . Атака на «Северные потоки» отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа, — объяснил он «Известиям».

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Таким образом, при нынешнем руководстве Германии восстановления СП не будет, «разум возобладает» лишь после кардинальной смены правительства , считает политик. По его прогнозам, только тогда восстановление российско-европейского газового партнерства станет само собой разумеющимся. Ранее в интервью «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек подчеркивал, что власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку «не намерены ремонтировать трубопроводы» .

Как допустил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, доцент кафедры теории и истории международных отношений Виталий Данилов, страны никак не могут продвинуться в своих расследованиях, поскольку так или иначе следы могут выйти на Вашингтон, а Европа в нынешних реалиях экономически и внешнеполитически полностью подчинена США. Эксперт напомнил слова американского лидера Джо Байдена, который в начале февраля 2022-го (еще до начала спецоперации) заявил: если на Украине будет обострение, «Северный поток – 2» работать не будет.

— Страны никоим образом не могут преодолеть этот вашингтонский нажим, и зная, кто взорвал «Северные потоки», они не в силах ничего сделать , — пояснил он. — Подорвать СП каким-то простым водолазным снаряжением даже опытными диверсантами невозможно. Это мощная спецоперация, которая требует колоссальных технических средств и сил. Это может сделать только государство.

Так что даже если Германия, Дания и Швеция все-таки всерьез возьмутся за расследование, то натолкнутся на серьезные препятствия в виде трансатлантического сотрудничества и взаимодействия , предположил эксперт, добавив: при таком раскладе их просто «вовремя известят, что дальше этого делать не надо». Данилов констатировал: никто не собирался заниматься расследованиями и не сделает этого в ближайшей перспективе.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных итогов и даже предположений, теории о произошедшем начали появляться в СМИ . Наиболее резонансными стали выводы американского журналиста Сеймура Херша. Согласно его версии, взрывы на СП и СП-2 осуществили Соединенные Штаты при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. При этом в Пентагоне опровергли причастность Вашингтона к диверсиям.

Помимо этого, в апреле 2023 года четыре скандинавские телерадиокомпании сообщили, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы. В МИД РФ назвали эти обвинения ‎вбросами‎.

Еще одна теория, выдвинутая New York Times и Die Zeit, предполагала, что за взрывами может стоять группа из шести человек с проукраинской принадлежностью. По данным изданий, она не спонсировалась Киевом и власти страны не были в курсе планируемой операции.