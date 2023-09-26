Херш назвал причину подрыва газопроводов «Северный поток»

Американцы, которые осуществили операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ликвидировали все следы ее проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. Об этом говорится 26 сентября в новой статье американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

По его словам, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать.

«Американские мужчины и женщины, которые в течение нескольких месяцев год назад под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы спланировать и осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море, не оставили никаких следов, ни малейшего намека на существование команды, кроме успешного выполнения своей миссии», — отметил он в новом расследовании, опубликованном на ресурсе Substack.

В статье указано, что отчеты об операции в Норвегии посылались только главе ЦРУ Уильяму Бернсу, который был связующим звеном с планировавшими теракт лицами и президентом США Джо Байденом. При этом приказы установить взрывчатку на «Северных потоках» исходили из Белого дома, и активировать ее должны были только по требованию из администрации американского лидера.

Журналист также указал, что причиной подрывов «Северных потоков» стало опасение Соединенных Штатов потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа, она не имеет ничего общего с победой или прекращением конфликта на Украине.

«Это произошло из-за страхов Белого дома о том, что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и ее обширных и недорогих природных ресурсов. И, таким образом, последовал главный страх: что Америка потеряет свое давнее первенство в Западной Европе», — написал Херш.

Ранее 26 сентября Генеральная прокуратура РФ обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в рамках расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Там также добавили, что страны Европы отказали России в выполнении 13 запросов из 15 по расследованию взрывов.

До этого, 15 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

28 августа депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что правительство Германии замалчивает расследование взрывов на газопроводах. Он отметил, что западные спецслужбы не могли не знать, как произошла атака на «Северный поток». По его предположению, за этим стоят США.

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в начале августа сообщил «Известиям», что Германия, Швеция и Дания в рамках своих национальных расследований предоставили лишь скупые данные касательно диверсий на газопроводах. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ, а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.