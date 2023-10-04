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В ЕС подняли вопрос о статусе расследования диверсий на «Северных потоках»

Евродепутат Перейра подняла вопрос о статусе расследования диверсий на «Северных потоках»
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Фото: TASS/Stefan Sauer
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Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о статусе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые произошли 26 сентября 2022 года.

Согласно тексту обращения, Перейра заявила, что подводные газопроводы, соединяющие Россию и Германию, «были саботированы, о чем заявили шведские власти», пишет Lenta.Ru в среду, 4 октября. Она напомнила, что ЕК в своем ответе от 17 марта 2023 года заявила, что расследование повреждений газопроводов и их вероятных причин «находится под ответственностью заинтересованных государств-членов, отмечает телеканал «Звезда».

Таким образом, отметила Перейра, можно предположить, что ЕК свяжется с заинтересованными государствами – членами Евросоюза и Норвегией для выяснения виновника саботажа, а также обеспечит привлечение виновных к ответственности. В этой связи парламентарий поинтересовалась, что делается для продвижения расследования диверсий, а также какие действия предпринимаются для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов, пишет RT.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

2 октября глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю заявил, что власти США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, сам факт отклонения Вашингтоном законных запросов Москвы об участии в расследовании диверсий и проведение совместного международного расследования под юрисдикцией ООН, не уведомив России о ходе расследования, говорит об уловке с целью скрыть следы преступлений, пишет НСН.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что атаку на магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» России так или иначе организовали США и Великобритания, отмечает телеканал «360».

28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток». Зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что теперь ожидаются маневры западных коллег, которые должны помочь избежать выражения Совбезом ООН четкой позиции, пишет ИА «Регнум».

Взрывы на «Северных потоках» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой, со ссылкой на источники, заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет сайт kp.ru.

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