СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН.

«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу Российской Федерации», — отметили в бразильском постпредстве.

Сообщается, что встреча по ситуации с диверсией, произошедшей больше года назад на газопроводах «Северный поток», состоится за закрытыми дверьми после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое начнется в 23:00 (мск). Оно пройдет по инициативе России в связи с ударами киевских властей по Донецку.

5 октября президент России Владимир Путин отметил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. По его словам, Россию сейчас не допускают к расследованию, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это. Кроме того, самих результатов расследования нет и, судя по всему, не будет, отметил российский лидер.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы.