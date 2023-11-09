РФ выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании аварии на СП

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 8 ноября заявил, что Россия глубоко обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновные в этом не установлены.

«Российская Федерация глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на «Северные потоки» мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях <...>, не говоря уже о каких-либо их выводах», — сказал он журналистам.

Как отметил Небензя, сообщения об этих событиях, распространяемые в СМИ, «вероятно, намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса».

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров указал, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков».

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Отмечается, что встреча по ситуации с диверсией состоится за закрытыми дверьми.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что год назад американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершом было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.