Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП

Власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 26 сентября.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так далеко глубоко американские президенты еще не заходили», — написала она в своем Telegram-канале.

Так, она отметила, что администрация лидера Соединенных Штатов Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по расследованию журналиста.

Ранее в этот день Херш опубликовал статью о подрывах на СП. В его расследовании говорится, что американцы, которые осуществили теракт на газопроводах, ликвидировали все следы его проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. По его словам, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать. Журналист указал, что причиной подрывов стало опасение США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

Также в этот день Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов. Там добавили, что европейские страны отказали российской стороне в выполнении 13 обращений из 15 по расследованию взрывов на СП.

В середине сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

В феврале Херш проводил еще одно расследование. Согласно его данным, к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению журналиста, СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако Запад игнорирует все попытки России подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.