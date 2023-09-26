Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины
Сюжет:

Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП

Захарова: власти США обязаны дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 26 сентября.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так далеко глубоко американские президенты еще не заходили», — написала она в своем Telegram-канале.

Так, она отметила, что администрация лидера Соединенных Штатов Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по расследованию журналиста.

Трубные дни: РФ получила скупые детали по взрывам «Северных потоков»
В бундестаге считают, что власти ФРГ не планируют всерьез заниматься расследованием диверсий и восстанавливать газопроводы

Ранее в этот день Херш опубликовал статью о подрывах на СП. В его расследовании говорится, что американцы, которые осуществили теракт на газопроводах, ликвидировали все следы его проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. По его словам, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать. Журналист указал, что причиной подрывов стало опасение США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

Также в этот день Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов. Там добавили, что европейские страны отказали российской стороне в выполнении 13 обращений из 15 по расследованию взрывов на СП.

В середине сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

В феврале Херш проводил еще одно расследование. Согласно его данным, к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению журналиста, СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако Запад игнорирует все попытки России подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023