Генпрокуратура обратилась к четырем странам с требованием пересмотреть запросы РФ по СП

Генеральная прокуратура РФ обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в рамках расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в августе и сентябре текущего года в ведомства указанных стран были направлены письма о несогласии Генпрокуратуры РФ с отказами в правовой помощи, а также ходатайства «с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года» по расследованиям взрывов на СП.

«В данных ходатайствах обращено внимание на обязанность государств — участников названных конвенций оказывать максимальную помощь в связи с расследованием противоправных деяний, совершенных с применением взрывных устройств, в результате подрыва которых повреждены объекты инфраструктуры и причинен крупный экономический ущерб», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там также добавили, что страны Европы отказали России в выполнении 13 запросов из 15 по расследованию взрывов.

Ранее, 20 сентября, прокурор Швеции Матс Люнгквист отметил, что в стране рассчитывают завершить расследование по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» до конца года. Глава ведомства отметил, что сейчас расследование находится в чувствительной фазе.

До этого, 15 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

28 августа депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что правительство Германии замалчивает расследование взрывов на газопроводах. Он отметил, что западные спецслужбы не могли не знать, как произошла атака на «Северный поток». По его предположению, за этим стоят США.

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в начале августа сообщил «Известиям», что Германия, Швеция и Дания в рамках своих национальных расследований предоставили лишь скупые данные касательно диверсий на газопроводах. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ, а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.