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В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Expressen/Tt/Trond Larsen
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В Швеции рассчитывают завершить расследование по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) до конца года. Об этом сообщил 20 сентября прокурор страны Матс Люнгквист.

Глава ведомства отметил, что сейчас расследование находится в чувствительной фазе.

«Мы надеемся вскоре завершить расследование, но всё еще многое нужно сделать, в ближайшие четыре недели ничего не произойдет», — заявил он агентству Reuters.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

Ранее, 15 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

28 августа депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что правительство Германии замалчивает расследование взрывов на газопроводах. Он отметил, что западные спецслужбы не могли не знать, как произошла атака на «Северный поток». По его предположению, за этим стоят США.

В начале августа первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что Германия, Швеция и Дания в рамках своих национальных расследований предоставили лишь скупые данные касательно диверсий на газопроводах. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ, а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

В конце сентября 2022 года были подорваны крупнейшие европейские ветки газопроводов СП. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах.

Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

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