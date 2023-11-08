Лавров указал на отсутствие внятного ответа от Запада по «Северным потокам»

РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков», заявил 8 ноября на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Запад «заматывает всю информацию».

«Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли», — отметил он.

Также министр указал на то, что инцидент окончательно подорвал надежду европейцев на то, чтобы получить дешевый газ.

«К грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в Балтийском море, тем самым подрывая надежды Европы на то, что когда-нибудь дешевый газ вернется и будет, как и прежде, стимулировать их экономику. Взамен этого они получают дорогой американский», — заключил Лавров.

Ранее в этот день стало известно, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Отмечается, что встреча по ситуации с диверсией состоится за закрытыми дверьми.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания. 28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц.