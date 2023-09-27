Песков прокомментировал расследование Херша о взрывах на СП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб.

Так, по данным Херша, американцы, которые осуществили операцию по подрыву газопроводов, ликвидировали все следы ее проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер.

Песков же отметил, что к диверсии так или иначе причастны Великобритания и США.

«Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией», — сказал он.

Накануне в своей статье Херш сообщал, что год назад американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Ранее в тот же день Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.