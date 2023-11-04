Корреспондент «Известий» рассказал о главных павильонах выставки-форума «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» призвана не только удивить посетителей разнообразием культур страны, но и показать достижения и проекты будущего государства. Об этом 4 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

На выставке свои экспозиции подготовили все 89 субъектов РФ. По оценке гостей, регионы как будто соревнуются в оригинальности.

Например, у стенда Санкт-Петербурга желающие могут посетить экскурсию по городу, не отходя от экспозиции. Свои успехи показали и новые регионы России. Херсонская, Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики продемонстрировали свои достижения в машиностроении, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

В павильоне Республики Адыгея посетители танцуют и поют песни Магомаева. Люди признаются корреспонденту, что здесь очень весело и красиво, а также советуют поскорее приходить и посмотреть на всё своими глазами.

Стенд Мурманской области рассказывает не только о красоте региона, но и о портовой инфраструктуре, которая создается для построения арктического морского коридора.

Павильон Сахалина состоит из двух высоких стендов, переносящих в море, которое омывает остров. Они соединены надписями «Сахалин» и «Курилы». На одном из стендов находится большой макет дальневосточного краба, а сзади него располагается экран в форме волны, транслирующий пейзажи острова.

Крупнейшие корпорации, министерства и общественные организации России также не остались в стороне.

Так, в павильоне «Мир цифры», посвященном цифровизации страны, выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что граждане должны получать услуги и сервисы, не задумываясь о том, как это происходит.

«Мы продолжим эту работу, чтобы по всей стране был интернет, электронные услуги! Должно это быть легко и удобно, как здесь показано на стендах», — заверил Чернышенко.

В этом павильоне также можно увидеть кубы, внутри которых нейросети генерируют бесконечный поток музыки. Каждая конструкция уникальна за счет разных музыкальных жанров, создающих собственную атмосферу.

Кроме того, был представлен и павильон координационного центра правительства РФ. Каждый посетитель может ознакомиться со спецификой работы кабмина. Здесь за время работы форума-выставки пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Также стоит заглянуть и на стенд Национальной Медиа Группы. На нем можно узнать о проектах дополненной реальности и оказаться рядом со звездами кино и телевидения.

Минпромторг РФ тоже представил свой павильон. В нем есть интерактивная инсталляция «Сердце промышленности», показывающая карту России с городами, в которых расположены ключевые предприятия страны. Посетители могут попасть в коридор истории, где показаны образы великих ученых и промышленников, а также узнать хронологию ключевых событий в этой отрасли.

Павильон «Роснефти» не заставит посетителей скучать. Гости могут воспользоваться аудиогидами: кинорежиссер и народный артист Никита Михалков и фигуристка Татьяна Навка расскажут посетителям о сложных процессах и механизмах нефтедобывающей отрасли. Многочисленные экраны покажут желающим видео, сгенерированное нейросетями на основе исторических фото и документов, посвященных истории нефтедобычи в России. Кроме того, стенд предлагает возможность попробовать себя в роли бурильщика или выбрать другую профессию.

«Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет страны, это вклад «Роснефти», и нельзя не сказать, экспозиция даст возможность ознакомиться с нашими ключевыми достижениями, с нашими открытиями», — рассказала корреспонденту «Известий» вице-президент компании по кадровым и социальным вопросам Наталия Минчева.

Павильон «Атом» представляет собой пять этажей уникальной экспозиции, при посещении самого нижнего можно погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы. Здесь посетителям наглядно покажут, с чего в СССР начиналась атомная промышленность, и расскажут о 10 закрытых городах, куда просто так не приехать.

Для многих посетителей выставка и вовсе является гастрономическим открытием. Посетители могут попробовать кухни народов России. В числе необычных блюд — пельмени с лосятиной, уха из форели, морская капуста и пирог с картошкой. Одни предпочитают национальную кухню Дагестана, другие пробуют уникальные яства Карелии.

Здесь можно открыть для себя всю Россию. И желающих увидеть выставку в числе первых — очень много, добавляет корреспондент.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. Всего на масштабной выставке задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.