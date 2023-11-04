Галерея «Достижения России» открылась у главной арки ВДНХ в рамках выставки «Россия»

Галерея «Достижения России» открылась около главной арки ВДНХ, став одним из центральных объектов выставки-форума «Россия», сообщил 4 ноября, в День народного единства, корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Тоннель огромных размеров выполнили в форме коллайдера. Внутри галереи устроили безграничное цифровое пространство, где представлены наиболее важные изобретения российских специалистов и события истории России.

«Первое, что видят гости, — это тоннель, напоминающий адронный коллайдер. Здесь — достижения за 23 года. В социальной сфере, в образовании. Вот ледокольный флот. А здесь стартует ракета», — рассказал корреспондент.

Все 89 субъектов Российской Федерации представили собственные площадки и стенды. По оценке гостей выставки, регионы как будто соревнуются в оригинальности.

«Вот, например, Ямал — встречают белые медведи. А дальше можно совершить путешествие на ледоколе. С дальневосточной природой можно познакомиться, не покидая Москву. Вот зеленый уголок от Приморского края. Здесь даже где-то прячется леопард, а вот он, прямо бежит на нас. Стенд Петербурга завораживающий, красочный — внутри павильона № 75, а снаружи — стенд главного праздника выпускников страны «Алые паруса», — продолжил он.

Стенд Санкт-Петербурга на 90% интерактивный, можно фактически побывать на экскурсии по городу.

«Мы исходили из того, что, к сожалению, небольшие нам дали размеры нашего павильона, поэтому придумали интерактивную такую историю. Где можно познакомиться с Петербургом. Можно познакомиться со старым городом, совершить прогулку на катере, посмотреть, как выглядит Петербург в разные времена года», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Свои достижения показали Херсонская, Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики. Здесь развито машиностроение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.

У стенда Вологодской области гостей встретил Дед Мороз. Волшебник пообщался с гостями.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».