Дед Мороз встретил гостей выставки «Россия» на ВДНХ

Дед Мороз встретил гостей выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве.

Волшебник появился у стенда Вологодской области. Он пообщался с гостями.

Все желающие смогли сфотографироваться с Дедом Морозом.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».