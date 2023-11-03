Песков сообщил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»

Президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия», сообщил в пятницу, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране. Выставка способна пробудить интерес в человеке, побудить его больше узнать о России, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Конечно, и президент, и я, уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства.

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что на выставке-форуме «Россия» представят деликатесы из всех регионов страны, например сыр, вино, рыбу, а также улитки и редкие сорта меда.