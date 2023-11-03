Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков сообщил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»
Мир
МИД РФ сообщил о намерении Москвы сохранить мораторий на ядерные испытания
Мир
Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Лукашенко намекнул, что ноты Литвы по БелАЭС отправляются в унитаз
Общество
Песков заявил, что Путин не определился с датой послания Федеральному собранию
Мир
Израиль перестал информировать Россию об ударах по Сирии
Мир
Глава «Хезболлы» назвал сопротивление ХАМАС новым этапом борьбы с Израилем
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
Общество
Глава «Башкиравтодора» арестован по обвинению в хищении бюджетных средств
Культура
Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России
Экономика
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря
Общество
Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные
Общество
МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Татуляна
Сюжет:

Песков сообщил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия», сообщил в пятницу, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране. Выставка способна пробудить интерес в человеке, побудить его больше узнать о России, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Конечно, и президент, и я, уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что на выставке-форуме «Россия» представят деликатесы из всех регионов страны, например сыр, вино, рыбу, а также улитки и редкие сорта меда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023