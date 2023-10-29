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На выставке-форуме «Россия» представят деликатесы со всей страны

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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На выставке «Россия», которая откроется в Москве в День народного единства, представят деликатесы из всех регионов страны. С производителями продукции пообщался корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Здесь могут произвести сыр на любой вкус: от классического итальянского пармезана до альпийского, овечьего с высоким содержанием жира», — рассказал корреспондент о производстве сыров в Крыму.

Он отметил высокий уровень стерильности на производстве и уникальную экосистему Крыма, которая позволяет экспериментировать и придумывать необычные рецепты.

«Изюминкой нашей коллекции крымских сыров являются сыры, названные в честь крымских достопримечательностей. Такие как сыр из лаванды с крымскими травами», — рассказал заместитель начальника отдела контроля за качеством Селим Меметов.

Также на выставке представят вино. Краснодарские виноделы уже не один год уверенно держат лидерство на рынке. Кубанские пино-нуар или шардоне достойно конкурируют с французскими винами.

«Если вы покупаете российское вино, то вы можете быть уверены, что это сделано из российского винограда, из качественного винограда. Используется только ручной труд, мы не используем механизмы», — отметил специалист.

Гостей выставки «Россия» также удивят улитками, которых в Краснодарском крае разводят на специальных фермах. Их них готовят различные экзотические блюда и даже мороженое.

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Из Кемерово на выставку в столицу привезут редкие сорта меда.

«Есть разный мед. Есть нежный, мягкий, утонченный вкус акации. Для тех, кто любит более ароматные, есть василек шероховатый, очень запашистый. Все, кто пробовал, однозначно влюблялись», — заметила пчеловод Юлия Матюшкина.

Еще одним продуктом, представленным на выставке, станет рыба.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, участниками выставки-форума станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

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