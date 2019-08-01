День возрождения: ВДНХ 80 лет назад и сейчас

Все на ВДНХ! Популярный в советское время лозунг сегодня звучит актуально. Главный выставочный комплекс России празднует 80-летие. «Известия» воссоздали день старта крупнейшей выставки страны, ориентируясь на номера газеты того времени, а с помощью организаторов юбилейных торжеств заглянули в афишу грядущей праздничной недели.

На следующий день после открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (название ВДНХ появилось в 1959 году) «Известия» вышли с парадной первой полосой. Под логотипом красовалось фото с рукоплещущими вождями во главе с Вячеславом Молотовым. Председатель Советского правительства приветственно махал шляпой — дело происходило перед центральным павильоном в присутствии огромной толпы. Речь Молотова газета опубликовала полностью.

Культурно и зажиточно

Оратор поведал о полной победе колхозного строя, «окончательно очистившего советскую землю от кулаков и других эксплуататоров» (в это время миллионы крестьян были расстреляны или находились в лагерях), недобрым словом помянул сельхозвыставку 1923 года, как раз представлявшую достижения мелких крестьянских хозяйств единоличников, и констатировал ликвидацию кулачества как класса. О самой новой выставке глава правительства почти не рассказал, но выразил уверенность, что она поможет крестьянам в их «культурной и зажиточной жизни».

Два известинских репортажа повествуют именно о такой, недоступной большинству соотечественников жизни. Автор — журналист и драматург Илья Бачелис — упоминает «роскошные дворцы», «ажурные вышки», «точеные колонны», «обрамленные причудливыми орнаментами фронтоны».

Особый восторг повествователя вызывает организация мероприятия: «В минуту, когда шелковое полотнище медленно ползет по флагштоку над главным павильоном, всё на выставке приходит в движение. Гремят оркестры, поднимается в небо аэростат, у входов в павильоны знатные колхозные деятели перерезают красные ленты, взлетают сверкающие струи фонтана. Всё происходит как бы одним взмахом — как уследить за всем посетителю, на чем ему остановить свой глаз?»

За 80-летнюю историю у ВДНХ были как светлые, так и черные полосы. Во времена перестройки она превратилась в рынок, где торговали телевизорами и дубленками. На протяжении последнего десятилетия территорию и некогда роскошные павильоны активно реставрируют.

К юбилею ВДНХ организаторы подготовили насыщенную афишу.

— Лейтмотив торжеств — время возрождения, — рассказала «Известиям» руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская. — Будет работать более 20 площадок, на которых пройдут более 50 мероприятий. Запланированы бесплатные экскурсии по ВДНХ, а Москвариум устроит карнавальное шествие. На площади Промышленности пройдет гастрофестиваль. ВДНХ приготовила сладкий сюрприз своим гостям — два больших юбилейных торта. А во всех точках общепита будет продаваться новый юбилейный торт, созданный по старинному рецепту.

1 августа у фонтана «Дружба народов» состоится юбилейный концерт. Перед зрителями выступят звезды российской эстрады. Как сообщили в пресс-службе Первого канала, который будет вести съёмки, в программе примут участие Валерия, Лев Лещенко, Анастасия Спиридонова, группа «Земляне», Лолита, Александр Панайотов, Интарс Бусулис, Зара, Денис Клявер, Ольга Кормухина и Александр Белов, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Тамара Гвердцители, Ума Турман, Кристина Орбакайте. Все, кто не сможет попасть на юбилей, увидят его этим вечером по телевизору.

В Зеленом театре посетители услышат джаз от оркестра имени Олега Лундстрема и Теоны Контридзе. А на площадке лодочной станции «Алые паруса» солистка Большого театра Анастасия Меськова и вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма проведут мастер-классы для всех желающих.

Арбузы и статуи

Петь и танцевать все четыре дня ВДНХ будет в самых разных стилях и направлениях. Создавать атмосферу праздника будут музыканты Zdob si zdub, Кубанский казачий хор, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha, Alekseev, группы «Пицца» и IOWA, Муся Тотибадзе, оркестр МОСБРАС, симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

Отдельной строкой в афише выделен балет. Солисты Большого театра и МАМТ представят спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, созданный в 1935 году. В 2003-м хореограф Алексей Ратманский возродил этот шедевр в Большом. Его финальная сцена с гигантскими селекционными арбузами проходит среди знаменитых статуй ВДНХ. Специально для праздника артисты подготовили мини-версию спектакля.

Те, кто захочет узнать историю ВДНХ, могут посетить музей, открывшийся в правом крыле арки Центрального входа.

— Мультимедийный музей посвящен истории, архитектуре и культуре ВДНХ, он же будет заниматься собиранием, сохранением и изучением накопленных здесь культурных ценностей, — рассказал «Известиям» куратор музея Павел Нефёдов. — Он выстроен таким образом, что даже при беглом просмотре можно получить визуальное представление о выставке. Но если вы хотите более подробной информации, рассчитывайте на два-три часа.

Ну, а чтобы детально познакомиться со всеми достопримечательностями выставки, потребуется не один день, но затраты того стоят. По мнению историка архитектуры, академика Российской академии художеств Юрия Савельева, архитектурная значимость ВДНХ уникальна.

— В мире сохранилось достаточно мало выставочных комплексов такого размаха и такой сохранности, — подчеркнул он в беседе с «Известиями». — Для людей начала XXI века пространственные пропорции ВДНХ кажутся несколько увеличенными, но архитекторы тех лет думали о народных массах, крупных празднествах. Сохранить этот масштаб — застывшее время — представляется очень интересным.

Академик считает, что ВДНХ может открыть много интересных сюрпризов в будущем. Недавно, например, там была обнаружена башня Эль Лисицкого — уникальное сооружение, особенно если учесть, что до этого был известен только один воплощенный в жизнь архитектурный проект великого авангардиста.