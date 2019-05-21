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«Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть «Одноклассники» стала официальной онлайн-площадкой ВДНХ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В год 80-летия комплекса в соцсети будут проводиться трансляции со всех ключевых мероприятий выставки. В официальной группе ВДНХ появятся прямые эфиры с международного фестиваля искусств «Вдохновение», запуска в космос спутника, брендированного символикой ВДНХ, а также с открытия Зеленого театра.

В соцсети станет доступен и онлайн-гид, созданный по мотивам экспозиций выставки. Можно будет заглянуть на выставку к 80-летию комплекса и «погулять» по недавно открывшемуся центру «Космонавтика и авиация» в историческом павильоне «Космос» вместе с известными космонавтами.

Также в «ОК» появятся маски дополненной реальности, которые пользователи смогут использовать в стриминговом сервисе соцсети.

Отмечается, что благодаря партнерству с «Одноклассниками» миллионы пользователей по всему миру смогут увидеть всё самое интересное из обширной культурно-образовательной программы выставки.

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