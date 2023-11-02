«Известия» рассказали об экспозициях на выставке-форуме «Россия» в Москве

Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев 2 ноября побывал на пресс-туре Международной выставки-форума «Россия». Открытие состоится в День народного единства, в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве. Выставка-форум будет открыта до 12 апреля 2024 года.

«Выставка «Россия» — это прежде всего про то, чем гордится сегодня страна. Здесь, например, в павильоне Минпромторга представлены разные отрасли промышленности: начиная от автомобильной, здесь уже, например, судостроительная отрасль, и, конечно, не могли обойти и авиастроительную промышленность», — рассказал Воробьев.

Корреспондент отметил, что на выставке также представлена и авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса. На всех представленных стендах можно увидеть макеты вертолетов, самолетов и кораблей.

По словам журналиста, новинкой выставки является павильон №1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

«Зал науки и технологий, экологии и природного богатства, у нас будет зал «Мы вместе», будет зал патриотизма, то есть в каждом зале человек увидит то, чем богата наша страна: и какие-то исторические достижения, современность и, конечно, помечтает о будущем. Надо двигаться вперед, у нас есть все возможности для того, чтобы быть первыми», — отметил директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

Также гости смогут посетить павильон, посвященный атому. В помещении на семи этажах разместили образовательный комплекс, где можно узнать историю освоения этой частицы. Торжественную презентацию «АТОМа» 2 ноября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что на выставке-форуме «Россия» представят деликатесы из всех регионов страны, например, сыр, вино, рыбу, а также улитки, редкие сорта меда.

В ходе мероприятия с 4 ноября по 12 апреля будут продемонстрированы важнейшие достижения РФ. Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов страны, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.