Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Человек ниоткуда» 12+

Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Меняйло.

«Человек ниоткуда» — фантастический триллер о путешествиях во времени. В 1960-м году проходит засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Все идет не по плану: корабль космонавта Кима Кириллова получает серьезные повреждения и терпит крушение. Чудом выживший Ким просыпается в больнице, но понимает, что попал в будущее — в 2023 год. Герою сложно освоиться в новой реальности, и он почти ничего не помнит о своей жизни до рокового полета. Единственное воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве.

С 2 ноября в прокате

«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» 16+

Фото: Атмосфера кино



Режиссер: Владимир Зинкевич. В ролях: Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов, Алессандро Демченко, Карим Омаров, Сергей Иванюк.

«Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из заключения. Большая семья встречает его вечеринкой, но ее прерывают срочные вопросы «коллег», которые срочно нужно решить.

Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Итальянец позаимствовал деньги, но ресторан открывать не спешит. Ресторатор хочет вернуть себе средства и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос, но в итоге становится другом Джакомо. Леонид «выкупает» долю ресторатора и открывает заведение «Везувий». Новое увлечение авторитета проверит на прочность отношения с семьей и другими преступными «коллегами».

С 2 ноября в прокате

«Время “Спартака”» 18+

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Режиссер: Евгения Монтанья Ибаньес. В ролях: Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Бесчастных, Станислав Черчесов, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Валерий Шмаров, Виктор Онопко, Александр Филимонов

Документальный фильм расскажет историю становления «Спартака» 90-х — легендарной команды, которая выигрывала чемпионат за чемпионатом и побеждала сильнейшие клубы Европы. Своими воспоминаниями о самых важных победах делятся Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и другие звезды клуба.

С 4 ноября на «Кинопоиске»

Сериал «Праздники» 16+

Фото: Good Story Media



Режиссер: Борис Дергачев. В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев, Никита Павленко, Инга Оболдина, Вячеслав Чепурченко, Денис Парамонов, Сергей Бурунов

Комедийный фильм «Праздники» получил продолжение в виде сериала. В полнометражной картине семья Пыжовых прошла проверку на прочность на майских праздниках: ссорились, мирились, знакомились с избранниками дочерей. Сериал состоит из 16 эпизодов, каждый посвящен отдельному празднику, на который по традиции собирается вся семья.

Первым поводом увидеться снова станет Первомай и поездка на дачу. Юля едет на традиционный майский шашлык с женихом Вовой, а Лена нашла нового парня и готовится познакомить родных с ним. Героев ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба.

С 6 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER

Музеи



Выставка-форум «Россия» на ВДНХ 0+

К Дню народного единства на ВДНХ проведут масштабную выставку-форум, которая будет посвящена достижениям страны. Для гостей организуют более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов различной тематики: здравоохранение, спорт, искусство, история и культура. Также на ВДНХ будут проходить флэшмобы, лекции, мастер-классы, кинопоказы и концерты. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Выставка-форум откроется на ВДНХ 4 ноября



ЦСИ М’АРС, «Ночь искусств-2023» 6+

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В рамках традиционной акции «Ночь искусств» в центре современного искусства М’АРС пройдет сразу несколько культурных событий: в 19:00 состоится джазовый концерт акустической музыки, в течение всего дня можно будет посетить интерактивную выставку «Реальный космос», которая посвящена деятельности Международной космической станции. Также в этот день покажут виртуальную инсталляцию ПСИХОЗ — цифровой арт-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз».

4 ноября с 18:00 до 00:00



«Вернуть мир в Киев» 6+

В преддверии 80-летия освобождения Киева от нацистских захватчиков в Музее Победы открылась выставка «Вернуть мир в Киев». В экспозиции представлены снимки, посвященные освобождению города — это сцены уличных боев, встреча советских воинов жителями Киева, кадры разрушенного города, фотографии рядовых бойцов и командующих, например, генерал-лейтенанта Никиты Хрущева, генерал-полковника Кирилла Москаленко и др.

Среди других экспонатов — документы, графика и плакаты, посвященные освобождению столицы Украины от врага. В выставку также вошли личные вещи героев Киевской наступательной операции.

Выставка начнет работу 5 ноября. Место проведения: Диорама «Форсирование Днепра»



«Музей духовного авангарда. Религиозные поиски творческой интеллигенции в СССР 1930-х — 50-х гг.» 12+

Центр Вознесенского представил новую выставку, которая посвящена феномену христоцентричного искусства в контексте атеистической политики СССР. Экспозиция разделена на три тематические зоны: пространство книги, пространство образа и пространство музыки.

Каждая зона выделена под одного или группу героев. За пространство книги отвечают: литературовед, священник и археолог Сергей Дурылин, художник книги Владимир Фаворский и поэт Борис Пастернак. Пространство образа представляет галерею работ художника-визионера Евгения Спасского. Пространство музыки — аудиоинсталляция, посвященная творчеству пианистки и педагога Марии Юдиной.

Экспонатами выставки стали произведения ее героев: книги, рукописи, картины, графические листы, архивные записи.

Выставка начала работу 1 ноября. Место проведения: Центр Вознесенского на Большой Ордынке

«Луганский рабочий, последний житель Кремля. Памяти Маршала К.Е. Ворошилова» 0+

Выставка посвящена первому маршалу Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову, стремительный взлет карьеры которого сделал его символом эпохи и культовой фигурой для юношества и военных.

Цель выставки — отразить различные грани личности маршала, показать, как менялся его образ в истории. В экспозицию вошли ордена и награды маршала, его личные вещи, личная коллекция оружия из его кабинета, а также редкие фотографии и мундир, который Клименту Ефремович носил, находясь на посту наркома.

3 ноября, Парадный вестибюль Оружейной палаты



«Автор неизвестен. Коснуться главного» 6+

Как следует из названия, выставка в Музее русского импрессионизма посвящена живописи и графике неизвестных художников конца XIX — первой трети XX века. Имена этих мастеров не установлены в силу исторических обстоятельств, однако их произведения могут встать в один ряд с работами известных живописцев.



На интерактивной выставке гости смогут увидеть произведения из шести частных и 30 государственных собраний. В том числе из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева и других. Часть экспозиции составят работы, авторство которых было установлено за последние 60 лет.

Выставка будет работать до 21 января



«Конвергенция» 16+

«Конвергенция» — мультижанровая выставка современного искусства. Авторы экспозиции — Ольга Мун и Дима Смолин. Ольга Мун создает арт-объекты, используя только аналоговые инструменты: керамику, пленку, дерево, огонь и другие. Дмитрий Смолин работает с цифровыми технологиями: видео, музыка, компьютерная графика и фотография. Вместе они организуют аудиовизуальный перфоманс: полотна приведут в движения, добавят к некоторым инсталляциям музыкальное сопровождение, а также покажут авторский короткометражный фильм.



«Конвергенция» будет доступна для посетителей с 3 по 12 ноября в школе Musical Wave School

Театр



«Семейная картина» 12+

Режиссер: Ольга Матвеева. В ролях: Александрина Питиримова, Анна Цанг, Антон Соколов, Михаил Шилов, Сергей Вершинин, Андрей Мисилин, Людмила Менчинская, Татьяна Рудова, Наталья Смирнова, Анастасия Борисова, Алина Ивах, Дмитрий Куличков.

К 200-летию драматурга Александра Островского в Московском Губернском театре покажут «Семейную картину». Это первая законченная пьеса Островского, дважды попадавшая под запрет цензуры. Режиссером новой постановки стала Ольга Матвеева. Она вписала ее в камерное пространство фойе: так зрителям предлагают посмотреть на первую пьесу великого русского драматурга вблизи.

Зрители увидят знакомый сюжет: Мария Антиповна, прелестная девушка девятнадцати лет, и ей очень хочется скорее выйти замуж и сбежать прочь из дома. Мать беспокоится, любящий брат Антип Антипович подыскивает сестре жениха среди своих знакомых. Выбор останавливается на купце Парамоне Ферапонтовиче Ширялове. Хоть он стар, плутоват, и грешки за ним водятся, зато денег предостаточно.

Премьера спектакля — 7 ноября в Московском Губернском театре.



«Зинон. С приветом!» 16+

Режиссер: Денис Матросов. В ролях: Игорь Ливанов, Игорь Лифанов, Карина Мишулина, Александр Носик, Галина Данилова, Денис Матросов, Екатерина Вуличенко. Постановка приурочена к юбилею Дениса Матросова.

К профессору философии часто приходит мистический призрак, который является плодом его фантазии. Но для него он стал духовным наставником, другом, братом, помощником. Стоит ли избавляться от этой галлюцинации? Быть может, это голос разума, позволяющий задуматься, а живем ли мы так, как хотим? Возможно, стоит к нему прислушаться и переломить ситуацию, чтобы наслаждаться счастливой жизнью?

Премьера спектакля пройдет 4 ноября в 19:00 в театре на Мельникова, г. Москва



«Снегурочка» 12+

Режиссер: Андрей Петров. В ролях: Максим Афанасьев, Ксения Хабинец, Екатерина Первушина, Михаил Евгенов, Алина Каичева, Егор Мотузов, Сергей Васюченко, Дмитрий Прусаков, Никита Высоцкий и другие.



4 ноября, в свой день рождения, театр «Кремлевский балет» после долгого перерыва покажет балет «Снегурочка» на музыку П.И. Чайковского. Постановщиком выступил Андрей Петров. В партии Снегурочки зрители впервые увидят заслуженную артистку России Екатерину Первушину, в партии Купавы — Алину Каичеву.



Премьера: 4 ноября, театр Государственный Кремлевский Дворец



«Бесконечный апрель» 16+

Режиссер: Анна Горушкина. В ролях: Александр Амелин, Ирина Безрукова, Елена Доронина, Елена Хабарова, Ирина Токмакова, Полина Галкина, Наталья Смирнова

Этот спектакль — взгляд молодого поколения на историю страны. Главный герой — скромный интеллигент Вениамин Александрович, прожил почти целый век. Как яркие вспышки возникают в его памяти образы прошлого: детство, мама, соседская девочка Галя, ставшая его единственной любовью, женой.

Он помнит, как шла экспроприация, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на жестко меняющийся мир.

7 ноября 19.00, Московский Губернский театр, большая сцена



«Золушка» 6+

Режиссеры: Владимир Василёв, Наталия Касаткина. В ролях: Дарья Куринная, Олеся Комарова, Мария Афиногенова, Анна Лавренова, Екатерина Хапова, Ярослав Гиоргадзе, Екатерина Силантьева, Александра Козлова, Юлия Елагина, Николай Чевычелов, Галина Гармаш



В авторской версии знаменитых советских и российских балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василёва балет Сергея Прокофьева обрел захватывающий напряженный сюжет с почти голливудским саспенсом, новые элементы драматургии, яркую комедийную линию, и все — без искажения классического оригинала.

В «Золушке» Касаткиной и Василёва принц ищет свою любовь в Испании и на Камчатке, китайская принцесса владеет кунг-фу, принц Чукотки танцует с Золушкой характерный танец, шут веселит двор и зрителей невероятными танцами. Сценографию спектакля создал заслуженный художник России, художник-постановщик Большого театра Лев Солодовников.



Премьера состоится 5 ноября в Государственном Кремлевском дворце

«Иуда» 16+

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров, Богдан Щукин и др.

Премьера спектакля, в котором режиссер обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Иисус, Иуда, Пилат, Ирод, Каиафа, Мария Магдалина — роль каж­дого из них в библей­ской истории знакома любому верующему че­ловеку. Вместе с тем, все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви… Могут ли эти понятия стоять в одном ряду? Какова земная и небесная цена за каждое из них? Что есть осуждение и любовь?

8 ноября, 19.00, театр «Модерн»

«Мое имя вам ничего не скажет...» 16+

Режиссер: Марина Брусникина

4 ноября на Малой сцене МХТ состоится вечер «Моё имя вам ничего не скажет…» из цикла «Круг чтения». Он приурочен к 125-летию Художественного театра и пройдет в рамках акции «Ночь искусств». В основе вечера — книга «Письма в Художественный театр», в которую вошли письма, приходившие в МХТ в первые десятилетия его существования.



4 ноября, МХТ имени А.П. Чехова

Концерты

«Шостакович. Симфония №13. Бабий Яр» 16+

Симфония №13 прозвучит на мультимедийном концерте «Бабий Яр» в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета и трех хоров — Московской мужской еврейской капеллы, Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова и Государственного академического русского хора им. А.В.Свешникова.

Партию баса исполнит солист Мариинского театра и приглашенный солист Большого театра России Михаил Петренко. В расширенный состав хора войдет 80 человек — в честь 80-летней годовщины освобождения Киева Красной армией.



6 ноября, 18:00, «МТС Live Холл»



Выступление МГАСО в Зарядье 6+

Московский государственный академический симфонический оркестр представит программу из самых известных произведений русских композиторов XIX века, жемчужин российского симфонизма в мировой музыкальной культуре.

В программе: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» (А.П. Бородин), Концерт для скрипки с оркестром (П.И. Чайковский) и симфоническая сюита «Шехеразада» (Н.А. Римский-Корсаков).

Дирижером выступит Ярослав Забояркин, а солистом — Даниил Коган.

8 ноября 19:00, Зал Зарядье



Концерт Всероссийского молодёжного оркестра национальных инструментов (#ВСЕОНИ) 12+

В программе: оригинальные аранжировки произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Белы Бартока, Владимира Курьяна, Александра Рогачева, Алексея Чернакова, Екатерины Хмелевской, Антона Танонова, Шатара Улзийбаяра и других композиторов.

В новом сезоне по итогам конкурсного отбора в состав #ВСЕОНИ вошли 85 музыкантов в возрасте от 17 до 27 лет из 28 регионов России, а также из Абхазии, Белоруссии и Монголии. Коллектив возглавил лауреат Всероссийского музыкального конкурса, главный дирижер и художественный руководитель Оркестра национальных инструментов «Терема» Андрей Долгов.

4 ноября, Концертный зал имени П.И. Чайковского



Выступление Аиды Гарифуллиной в Большом зале Московской консерватории

5 ноября на сцене Большого зала Московской консерватории выступит всемирно известная оперная певица Аида Гарифуллина. Также на сцену в этот вечер выйдет солистка Мариинского театра Ирина Шишкова и обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года Сон Чи Хун. Вместе с солистами выступит Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Клемана Нонсьё.

В программе концерта 5 ноября — вокальные и симфонические номера из опер русских и зарубежных композиторов, настоящие оперные шедевры. Прозвучит известная и любимая на весь мир музыка из опер «Богема», «Тоска», «Кармен», включая как арии, так и дуэты. Завершит концерт одна из самых известных мелодий мировой оперы — Застольная из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, в которой примут участие все солисты концерта.



5 ноября, Большой зал Московской консерватории

«Музыкальная вселенная Исаака Шварца» 6+

3 ноября в Государственном Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится праздничный гала-концерт, посвященный столетию известного композитора Исаака Шварца.

Гала-концерт соберет на одной сцене звезд кино, классической музыки и эстрады: Ларису Долину, Григория Лепса, Петра Налича, Олега Погудина, Эльчина Азизова, Альбину Шагимуратову, Ивана Бессонова и многих других.

Весь вечер на сцене — Российский национальный оркестр (руководитель и главный дирижер – Александр Рудин), входящий в двадцатку лучших симфонических коллективов мира. За дирижерский пульт встанет Павел Герштейн. В концерте также примут участие вокалисты Хора Даниловского монастыря.

В программу вечера войдут широко известные кинокомпозиции Шварца из таких легендарных фильмов, как «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Станционный смотритель», «Соломенная шляпка», «100 дней после детства», «Женя Женечка и катюша», «Мелодии белой ночи» и других.

3 ноября, Государственный Кремлевский дворец



Концерт группы Dabro 6+

Dabro — одна из самых душевных и искренних групп современности, в чьих песнях сочетаются жизненные темы и цепляющие ритмы. Два родных брата, Иван и Михаил Засидкевичи, поют о любви, семье, дружбе и, конечно, о юности

«Звук поставим на всю», «На часах ноль-ноль» — эти песни обрастают историями, эмоциями и совсем не сбавляют обороты популярности. А вместе с ними молодая группа уверенно переходит на уровень больших музыкантов.

После концерта состоится встреча с группой Dabro.



6 ноября 19:00, Crocus City Hall

Фестивали

XV Международный фестиваль VIVACELLO 12+

Единственный крупномасштабный проект в России, посвященный виолончельной музыке. На открытии гости смогут услышать мировую премьеру нового сочинения Азизы Садыковой «Ангел Света», написанного специально для VIVACELLO. В фестивале также примут участие музыканты из других стран, в частности итальянский композитор и пианист Джузеппе Андалоро. На закрытии форума двенадцать виолончелистов и ведущий — музыковед Ярослав Тимофеев — расскажут историю виолончели, начиная от предшественников инструмента и заканчивая его современной версией.



С 2 по 12 ноября, Концертный зал имени П. И. Чайковского



Фестиваль Европейского кино 16+

В программу фестиваля вошли самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС. Открытие фестиваля приурочено ко дню рождения Европейского Союза — 1 ноября 1993 года. 21 картина из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий «Китобой» и «Уроки фарси». Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре.



До 15 ноября, онлайн-кинотеатр COOLPLAY