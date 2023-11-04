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«Известия» показали угощения гостей выставки-форума «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 4 ноября пообщались с гостями выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве и выяснили, чем угощают на экспозиции.

В числе необычных блюд — пельмени с лосятиной, уха из форели, морская капуста и пирог с картошкой. Посетители в рамках выставки могут открыть для себя кухни народов России.

«Давно хотели попробовать [национальную кухню] и давно хотим посетить Дагестан. По отзывам слышала, что у них всё вкусно. Выбрали пирог с картошкой, очень тонкое тесто. Советую, вкусно», — рассказала одна из гостей о своем выборе угощения.

Другая гостья отдала предпочтение уникальным яствам из Карелии, выбрав суп из форели, пельмени с лосятиной и салат из ламинарии с морковью и лососем.

«Я была в Карелии, мама тоже была в Карелии, но что-то пробуем впервые. Пельмени, например, я никогда не пробовала с лосятиной. Салат из ламинарий вроде везде известный, но здесь выглядит по-другому», — рассказала она.

Еще одно необычное угощение — косуля с картошкой — также вызвало интерес у гостей.

«Приправа вкусная очень», — отметила одна из посетительниц, попробовавшая блюдо.

Гости события могут насладиться не только едой, но и народной музыкой и танцами коренных народов страны. Так, ранее в этот день посетители павильона Сахалина погрузились в культуру региона, оценив его обычаи и пейзажи.

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Выставка открылась утром 4 ноября, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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