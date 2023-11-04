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Народной музыкой насладились гости сахалинского павильона выставки «Россия»

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Фото: РЕН ТВ
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Гости сахалинского павильона на выставке-форуме «Россия» 4 ноября насладились народной музыкой и танцами коренных народов региона.

Павильон Сахалина состоит из двух высоких стендов, переносящих в море, которое омывает остров. Они соединены надписями: «Сахалин» и «Курилы».

На одном из стендов находится большой макет дальневосточного краба, а сзади него располагается экран в форме волны, транслирующий пейзажи острова.

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Выставка открылась утром 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ в Москве. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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