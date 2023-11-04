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На выставке «Россия» покажут свои достижения 89 регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На выставке «Россия» покажут свои достижения 89 регионов. Интересные факты о субъектах страны на выставке можно услышать не только от экскурсоводов, но и от роботов. Об этом 4 ноября рассказал корреспондент Известий Кирилл Воробьев.

Выставка проходит на ВДНХ. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей выставка бесплатна.

«Наша задача воодушевить всех посетителей выставки, направить мысль человека для достижения чего-то большего», — отметил зампредседателя правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров.

И при этом экспозиции будут обновляться. Когда пройдут дни регионов, гостям расскажут про национальные праздники и важные исторические даты.

«Начинаем мы 4 ноября именно с Прохоровки – 80 лет Прохоровскому сражению. Здесь будет такое шоу, когда на экране и подсветка, и птицы летают», — дополнила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Медведева.

Кроме того, на выставке даже роборуки устроят историческое шоу. Робот Арди – разработка пермских инженеров. Поtт, читает стихи и филигранно повторяет человеческую мимику. И все же особенно приятно послушать профессиональных гидов. Заявки присылали со всей страны — 2,5 тыс. прошли отбор.

«Сценарий посещений строится от личности гида, от его родного региона, откуда он приехал, и он подробно рассказывает группе о своем регионе», — заявила руководитель отдела проектов экскурсионной деятельности программы «Больше, чем путешествие» Ольга Юракова.

Ранее в этот день «Известия» показали, как люди собираются на ВДНХ перед открытием выставки-форума «Россия».

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

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