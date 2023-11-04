Люди собираются на ВДНХ перед открытием выставки-форума «Россия»

В субботу, 4 ноября, жители и гости Москвы собираются на ВДНХ в преддверии открытия выставки-форума «Россия», она начнет работу в 10:00 мск.

На кадрах можно увидеть представителей разных движений, в том числе «Московское долголетие» и «Первые». В ожидании открытия выставки-форума люди фотографируются на фоне баннеров и экспозиций.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.