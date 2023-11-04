Политолог объяснил важность выставки-форума «Россия»

Выставка-форум «Россия», которая проводится в условиях санкционного давления, доказывает Западу, что оно не работает. Таким мнением в субботу, 4 ноября, в разговоре с «Известиями» поделился политолог Марат Баширов.

Он напомнил, что во времена СССР на ВДНХ действовала постоянная выставка достижений Советского Союза, однако потом такая практика прекратилась. Проводились тематические мероприятия, однако таких масштабных, как выставка-форум «Россия», еще не было, считает политолог.

«Выставляются все регионы и фактически все крупные компании Российской Федерации. Причем они готовят свои отдельные стенды, которые показывают всё то многообразие, то, что касается регионов не только с туристической точки зрения, но и с точки зрения экономического, промышленного, туристического в том числе потенциала», — уточнил Баширов.

Так, стенд Мурманской области рассказывает не только о красоте региона, например о северном сиянии и китах, но и о портовой инфраструктуре, которая создается для построения арктического морского коридора.

«Вот таких примеров там очень много, то есть можно буквально за один день познакомиться, хотя все и не обойти, но с теми регионами, которые тебя интересуют», — добавил политолог.

Он также подчеркнул, что выставка стала демонстрацией успехов, которых достигла современная Россия под руководством экс-президентов Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева, а также действующего главы государства Владимира Путина.

«Крайне важно, что эта выставка проходит сейчас, когда очень многие на Западе продолжают санкционную политику и считают, что это каким-то образом повлияет на экономическое положение России. Эта выставка доказывает, что нет (не повлияет. — Ред.)», — резюмировал Баширов.

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».