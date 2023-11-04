Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о 9,4 тыс. погибших
Общество
Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря
Армия
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS за сутки
Общество
Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО
Экономика
Россия произведет около 30 млн т СПГ в 2023 году
Армия
ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях
Мир
Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе
Общество
Золотую пушкинскую осень представили на выставке «Россия» на ВДНХ
Армия
Тульские оружейники передадут Минобороны винтовки и гранатометы
Происшествия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Экономика
Россия не рассматривает новые ограничения на вывоз продовольствия
Сюжет:

Политолог объяснил важность выставки-форума «Россия»

Политолог Баширов: выставка «Россия» доказывает Западу, что санкции не работают
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка-форум «Россия», которая проводится в условиях санкционного давления, доказывает Западу, что оно не работает. Таким мнением в субботу, 4 ноября, в разговоре с «Известиями» поделился политолог Марат Баширов.

Он напомнил, что во времена СССР на ВДНХ действовала постоянная выставка достижений Советского Союза, однако потом такая практика прекратилась. Проводились тематические мероприятия, однако таких масштабных, как выставка-форум «Россия», еще не было, считает политолог.

«Выставляются все регионы и фактически все крупные компании Российской Федерации. Причем они готовят свои отдельные стенды, которые показывают всё то многообразие, то, что касается регионов не только с туристической точки зрения, но и с точки зрения экономического, промышленного, туристического в том числе потенциала», — уточнил Баширов.

Так, стенд Мурманской области рассказывает не только о красоте региона, например о северном сиянии и китах, но и о портовой инфраструктуре, которая создается для построения арктического морского коридора.

«Вот таких примеров там очень много, то есть можно буквально за один день познакомиться, хотя все и не обойти, но с теми регионами, которые тебя интересуют», — добавил политолог.

Он также подчеркнул, что выставка стала демонстрацией успехов, которых достигла современная Россия под руководством экс-президентов Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева, а также действующего главы государства Владимира Путина.

«Крайне важно, что эта выставка проходит сейчас, когда очень многие на Западе продолжают санкционную политику и считают, что это каким-то образом повлияет на экономическое положение России. Эта выставка доказывает, что нет (не повлияет. — Ред.)», — резюмировал Баширов.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023