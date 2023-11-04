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«Роснефть» открыла свою экспозицию на международной выставке-форуме «Россия»

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Фото: Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть»
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Экспозиция «Роснефти», представленная на международной выставке-форуме «Россия», рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны. Посетители могут увидеть уникальные экспонаты, фильмы, фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, принять участие в мастер-классах и послушать лекции, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Рядом с павильоном расположена всесезонная горка с тюбингами, установлены инсталляция с белыми медведями, видеокуб и большие экраны, на которых транслируются ролики и анонсы мероприятий, проводимых в рамках экспозиции. Также там находятся гоночные автомобили «Лада Веста» и «Лада Нива», на которых пилоты команды Lada Sport ROSNEFT участвуют в этапах Российской серии кольцевых гонок.

При входе в павильон расположен арт-объект — светодиодный гибкий экран в виде капли, на котором показываются короткие видео о работе «Роснефти». Под каплей находится напольный светодиодный экран.

Гости павильона могут воспользоваться аудиогидами: кинорежиссер и народный артист Никита Михалков и фигуристка Татьяна Навка расскажут посетителям о сложных процессах и механизмах нефтедобывающей отрасли. Многочисленные экраны покажут посетителям видео, сгенерированное нейросетями на основе исторических фото и документов, посвященных истории нефтедобычи в России.

В другом секторе открывается виртуальное пространство, погружающее зрителя вглубь океана и вглубь земли. Оно создано при помощи видео и аудиотехнологий под управлением алгоритмов на основе искусственного интеллекта.

Также в пространстве находятся интерактивные экраны с элементами управления в виде цепей и рычагов, с помощью которых можно почувствовать себя оператором инновационного оборудования, узнать о методах, применяемых при бурении нефтяных скважин на морском шельфе.

В локации «Разведка и добыча» посетитель может в виртуальном пространстве найти место для установки буровой машины (произвести разведку) и добыть нефть. Механика разведки и добычи точно такая же, как на реальном месторождении.

Еще две секции посвящены флагманскому проекту компании «Восток Ойл» и первой в России верфи тяжелого гражданского судостроения ССК «Звезда».

В пространстве «Цвета нефти» находится кинетическая инсталляция из колб, внутри которых находятся образцы нефти. Декоративные емкости движутся по запрограммированной траектории. Перед колбами расположен интерактивный экран управления с информацией о представленных образцах нефти. Гости узнают, какие вещества в составе нефти влияют на ее цвет, сырье каких месторождений считается наиболее ценным, какие редкие элементы и химические соединения можно добывать из различных типов нефти.

В секторе «Наука и новые технологии» посетители увидят роботизированные комплексы для диагностики объектов нефтехимии, которые разработали и вывели на рынок специалисты «Роснефти».

В отдельном зале, который представляет собой сферу, на панорамном экране с углом обзора в 270 градусов транслируются научно-популярные документальные фильмы об истории нефтедобычи, современных технологиях геологоразведки и нефтепереработки.

В рамках выставки также открылась «Игровая зона» и пространство «Гоночные симуляторы». Отдельно представлен сектор виртуальной реальности, в котором посетителям предлагается стать участником VR-тура по объектам «Роснефти».

В приветствии компании адресованном посетителям выставки-форума, говорится, что на тематической площадке расскажут о достижениях «Роснефти», а также о социальных проектах, реализуемых в регионах присутствия. Компания проведет дни российской науки, культуры и спорта, организует встречи и автограф-сессии со спортсменами и мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

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