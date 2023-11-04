Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
Культура
Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»
Общество
Песков назвал Путина своим главным учителем
Общество
Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве
Наука и техника
Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности
Политика
Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»
Общество
В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия»
Общество
На выставке «Россия» представили крупные достижения страны
Общество
На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства
Сюжет:

На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выставке-форуме «Россия», которая стартовала в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве, открылся павильон координационного центра правительства. Его вместе со студентами лучших вузов страны посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы построили этот павильон, чтобы дать возможность людям ближе познакомиться с работой правительства, узнать больше о национальных проектах, которые реализуются по поручению нашего президента, и главное — о том, как мы работаем над улучшением жизни каждого человека в России. Уверен, каждый из вас после посещения экспозиции посмотрит на госслужбу по-новому», — сказал он.

Чернышенко добавил, что правительство — это команда людей, которые настроены на эффективную работу в интересах граждан и открыты к использованию самых передовых подходов и технологий.

«Надеюсь, здесь вы почувствуете гордость и воодушевление, а главное, уверенность в завтрашнем дне», — отметил вице-премьер.

В павильоне координационный центр воссоздан в уменьшенном масштабе. Каждый посетитель сможет познакомиться со спецификой работы правительства России. Здесь за время работы форума-выставки пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023