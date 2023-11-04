На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

На выставке-форуме «Россия», которая стартовала в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве, открылся павильон координационного центра правительства. Его вместе со студентами лучших вузов страны посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы построили этот павильон, чтобы дать возможность людям ближе познакомиться с работой правительства, узнать больше о национальных проектах, которые реализуются по поручению нашего президента, и главное — о том, как мы работаем над улучшением жизни каждого человека в России. Уверен, каждый из вас после посещения экспозиции посмотрит на госслужбу по-новому», — сказал он.

Чернышенко добавил, что правительство — это команда людей, которые настроены на эффективную работу в интересах граждан и открыты к использованию самых передовых подходов и технологий.

«Надеюсь, здесь вы почувствуете гордость и воодушевление, а главное, уверенность в завтрашнем дне», — отметил вице-премьер.

В павильоне координационный центр воссоздан в уменьшенном масштабе. Каждый посетитель сможет познакомиться со спецификой работы правительства России. Здесь за время работы форума-выставки пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».