Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события

В павильонах ВДНХ скоро откроется уникальная выставка-форум «Россия», на которой регионы страны будут не только знакомить посетителей со своей историей и традициями, но и продемонстрируют перспективы сотрудничества со всей Россией. Открытие приурочено к 4 ноября, Дню народного единства, выставка продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Организаторы соберут под одной крышей научные и промышленные достижения каждого региона России, а также предметы, повествующие об истории и традициях разных земель страны. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Также организаторы воссоздадут советскую экспозицию Всемирной выставки 1967 года. Какой окажется выставка-форум «Россия» на ВДНХ — в материале «Известий».

4 ноября 2023 – 12 апреля 2024: расписание выставки «Россия» на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Насыщенная программа форума обещает посетителям выставки деловые мероприятия, интерактивные программы, лекции, мастер-классы и ярмарки. Гостей выставки встретит инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Панно с очертаниями страны исполнено в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров. Идея о ее создании принадлежит Чувашскому национальному музею.

Здесь также можно увидеть и фигуру камчатского краба, и ракету «Ангара», совершить путешествие из юрты в Хакасии в Алтайские горы и даже залезть в трубу, чтобы послушать музыку с народными мотивами.

Будет и что помастерить: Ленинградская область предложит собрать макет Выборгского замка, детали которого напечатаны на 3D-принтере.

Макет авиационной бомбы АН602 «Царь-бомба» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Свои площадки готовят и крупные технологические компании страны. В день открытия выставки госкорпорация «Росатом» представит музей атомной энергии, который, словно машина времени, переносит в начало XX века. Макеты РДС-1 и водородной «Царь-бомбы» можно рассмотреть в деталях. Посетители побывают в бункере, а еще в квартирах советских граждан и американцев того времени.

Главные события первых дней выставки «Россия» включают в себя:

— 7 ноября — форум «Активное долголетие пенсионеров России»;

— 9 ноября — «Всемирный день качества»;

— 9–14 ноября — Открытие дней регионов;

— 10 ноября — Час инвестора в сфере агропромышленного комплекса Амурской области;

— 11 ноября — сессия «Земля сильных».

На сайте выставки регулярно обновляется афиша мероприятий и открыта регистрация на экскурсии. Посещение концертов, лекций и экскурсий осуществляется по предварительной записи.

Что посмотреть на выставке «Россия» на ВДНХ

Программа выставки предлагает для посетителей более 500 мероприятий в день, поэтому каждый сможет найти для себя что-то интересное. Так, 6 ноября в павильоне М для посетителей откроется ежечасная экскурсия «Арт-тропа», гостей выставки встретит динамическая карта, на которой представлена огромная база видеоконтента со всех уголков страны — от национальных узоров до вклада каждого жителя в развитие России.

Новинкой выставки является павильон №1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить его современными технологиями. Также на ВДНХ представят деликатесы из всех регионов страны, например, сыр, вино, рыбу, а также улитки, редкие сорта меда.

Стенд Красноярского края Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок

«Выставка «Россия» — это прежде всего про то, чем гордится сегодня страна. Здесь, например, в павильоне Минпромторга представлены разные отрасли промышленности: начиная от автомобильной, здесь уже, например, судостроительная отрасль, и, конечно, не могли обойти и авиастроительную промышленность», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Корреспондент также отметил, что на выставке представлена и авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса. На всех представленных стендах можно увидеть макеты вертолетов, самолетов и кораблей.

Помимо насыщенной развлекательной и образовательной программ, любители шопинга и аутентичных сувениров смогут приобрести товары разных регионов России: традиционные ковры Дагестана, самовары из Тулы, вятские корзины из Кировской области, урусовские валенки и другие товары.

Дни регионов на выставке «Россия»

В данный момент на официальном сайте форума анонсировано восемь дней регионов. День региона — мероприятие, посвященное определенному региону России и его достижениям.

Стенд «Республика Саха» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— 9 ноября — день Камчатского края;

— 10 ноября — день Амурской области и день Сахалинской области;

— 11 ноября — день Приморского края и день Чукотского автономного округа;

— 12 ноября — день Республики Саха (Якутия) и день Еврейской АО.

Куда пойти с детьми на выставке «Россия»

Выставка-форум «Россия» подготовила насыщенную программу и для совсем юных посетителей. Так, в день открытия, 4 ноября, на главной уличной сцене пройдет музыкальный спектакль «1000 первых». Хор талантливых ребят из всех регионов представит в спектакле настоящий музыкальный рассказ о России, о ее культуре и людях.

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» откроет для посетителей восемь залов, каждый из которых посвящен достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего. Гости смогут увидеть красоту самого павильона, оценить современные технологии и оригинальное шоу, интегрированные в него.

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Временная экспозиция раскрывает ключевую идею проекта о том, что мечта — это начало любого открытия: себя, изобретений, общества, страны, будущего. Уникальное интерактивное пространство могут бесплатно посетить дети и взрослые уже с 4 ноября, для этого необходимо пройти регистрацию на платформе expo.pervye.ru. Подробное расписание и анонс предстоящих мероприятий будет опубликован на официальном сайте выставки.

Как попасть на выставку Россия на ВДНХ

Попасть на выставку-форум «Россия» может каждый желающий совершенно бесплатно. Все объявления о продаже билетов на данное мероприятие публикуются от лица мошенников, следует быть бдительными и осторожными, предупреждают организаторы. Из особенностей пропускного формата на выставку — предварительная регистрация на некоторые виды мероприятий.

Монумент «Тракторист и колхозница» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как добраться до ВДНХ

Чтобы добраться до места проведения выставки-форума «Россия», предпочтительнее воспользоваться метро — это самый быстрый и доступный вариант. Так, одна поездка на метро обойдется в 54 рубля по транспортной карте «Тройка» (если карты нет, то дополнительно ее стоимость составит 80 рублей), либо в 61 рубль по банковской карте. Также до ВДНХ ходит монорельс, он пролегает мимо Останкинской телебашни. Оплатить монорельс можно по тарифам метро.

Дорога до ВДНХ от метро займет не больше восьми минут. Для того, чтобы попасть к главному входу ВДНХ, необходимо выйти из метро через первый выход и повернуть налево. Далее двигаться по прямой вдоль Музея космонавтики, откуда уже виднеется монумент «Тракторист и колхозница», возвышающийся над арками главного входа.