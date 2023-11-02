 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии
/

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события

Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В павильонах ВДНХ скоро откроется уникальная выставка-форум «Россия», на которой регионы страны будут не только знакомить посетителей со своей историей и традициями, но и продемонстрируют перспективы сотрудничества со всей Россией. Открытие приурочено к 4 ноября, Дню народного единства, выставка продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Организаторы соберут под одной крышей научные и промышленные достижения каждого региона России, а также предметы, повествующие об истории и традициях разных земель страны.Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Также организаторы воссоздадут советскую экспозицию Всемирной выставки 1967 года. Какой окажется выставка-форум «Россия» на ВДНХ — в материале «Известий».

4 ноября 2023 – 12 апреля 2024: расписание выставки «Россия» на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Насыщенная программа форума обещает посетителям выставки деловые мероприятия, интерактивные программы, лекции, мастер-классы и ярмарки. Гостей выставки встретит инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Панно с очертаниями страны исполнено в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров. Идея о ее создании принадлежит Чувашскому национальному музею.

Здесь также можно увидеть и фигуру камчатского краба, и ракету «Ангара», совершить путешествие из юрты в Хакасии в Алтайские горы и даже залезть в трубу, чтобы послушать музыку с народными мотивами.

Будет и что помастерить: Ленинградская область предложит собрать макет Выборгского замка, детали которого напечатаны на 3D-принтере.

Царь-бомба

Макет авиационной бомбы АН602 «Царь-бомба»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Свои площадки готовят и крупные технологические компании страны. В день открытия выставки госкорпорация «Росатом» представит музей атомной энергии, который, словно машина времени, переносит в начало XX века. Макеты РДС-1 и водородной «Царь-бомбы» можно рассмотреть в деталях. Посетители побывают в бункере, а еще в квартирах советских граждан и американцев того времени.

Главные события первых дней выставки «Россия» включают в себя:

— 7 ноября — форум «Активное долголетие пенсионеров России»;
— 9 ноября — «Всемирный день качества»;
— 9–14 ноября — Открытие дней регионов;
— 10 ноября — Час инвестора в сфере агропромышленного комплекса Амурской области;
— 11 ноября — сессия «Земля сильных».

На сайте выставки регулярно обновляется афиша мероприятий и открыта регистрация на экскурсии. Посещение концертов, лекций и экскурсий осуществляется по предварительной записи.

Кафку сделать былью: творчество писателя прочли через искусство СССР
Выставка в Еврейском музее предлагает нестандартный маршрут по литературным сюжетам

Что посмотреть на выставке «Россия» на ВДНХ

Программа выставки предлагает для посетителей более 500 мероприятий в день, поэтому каждый сможет найти для себя что-то интересное. Так, 6 ноября в павильоне М для посетителей откроется ежечасная экскурсия «Арт-тропа», гостей выставки встретит динамическая карта, на которой представлена огромная база видеоконтента со всех уголков страны — от национальных узоров до вклада каждого жителя в развитие России.

Новинкой выставки является павильон №1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить его современными технологиями. Также на ВДНХ представят деликатесы из всех регионов страны, например, сыр, вино, рыбу, а также улитки, редкие сорта меда.

выставка

Стенд Красноярского края

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок

«Выставка «Россия» — это прежде всего про то, чем гордится сегодня страна. Здесь, например, в павильоне Минпромторга представлены разные отрасли промышленности: начиная от автомобильной, здесь уже, например, судостроительная отрасль, и, конечно, не могли обойти и авиастроительную промышленность», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Корреспондент также отметил, что на выставке представлена и авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса. На всех представленных стендах можно увидеть макеты вертолетов, самолетов и кораблей.

Помимо насыщенной развлекательной и образовательной программ, любители шопинга и аутентичных сувениров смогут приобрести товары разных регионов России: традиционные ковры Дагестана, самовары из Тулы, вятские корзины из Кировской области, урусовские валенки и другие товары.

Дни регионов на выставке «Россия»

В данный момент на официальном сайте форума анонсировано восемь дней регионов. День региона — мероприятие, посвященное определенному региону России и его достижениям.

с детьми

Стенд «Республика Саха»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— 9 ноября — день Камчатского края;
— 10 ноября — день Амурской области и день Сахалинской области;
— 11 ноября — день Приморского края и день Чукотского автономного округа;
— 12 ноября — день Республики Саха (Якутия) и день Еврейской АО.

Куда пойти с детьми на выставке «Россия»

Выставка-форум «Россия» подготовила насыщенную программу и для совсем юных посетителей. Так, в день открытия, 4 ноября, на главной уличной сцене пройдет музыкальный спектакль «1000 первых». Хор талантливых ребят из всех регионов представит в спектакле настоящий музыкальный рассказ о России, о ее культуре и людях.

Арт-вернисаж: 15 выставок совриска открылись в центре Москвы
Станут ли работы современных художников выгодным вложением средств

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» откроет для посетителей восемь залов, каждый из которых посвящен достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего. Гости смогут увидеть красоту самого павильона, оценить современные технологии и оригинальное шоу, интегрированные в него.

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей»

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Временная экспозиция раскрывает ключевую идею проекта о том, что мечта — это начало любого открытия: себя, изобретений, общества, страны, будущего. Уникальное интерактивное пространство могут бесплатно посетить дети и взрослые уже с 4 ноября, для этого необходимо пройти регистрацию на платформе expo.pervye.ru. Подробное расписание и анонс предстоящих мероприятий будет опубликован на официальном сайте выставки.

Загрузили облаком: в Москве открылась галерея технологического искусства
VS Gallery представила выставку четырех художников нового поколения

Как попасть на выставку Россия на ВДНХ

Попасть на выставку-форум «Россия» может каждый желающий совершенно бесплатно. Все объявления о продаже билетов на данное мероприятие публикуются от лица мошенников, следует быть бдительными и осторожными, предупреждают организаторы. Из особенностей пропускного формата на выставку — предварительная регистрация на некоторые виды мероприятий.

монумент «Тракторист и колхозница»

Монумент «Тракторист и колхозница»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как добраться до ВДНХ

Чтобы добраться до места проведения выставки-форума «Россия», предпочтительнее воспользоваться метро — это самый быстрый и доступный вариант. Так, одна поездка на метро обойдется в 54 рубля по транспортной карте «Тройка» (если карты нет, то дополнительно ее стоимость составит 80 рублей), либо в 61 рубль по банковской карте. Также до ВДНХ ходит монорельс, он пролегает мимо Останкинской телебашни. Оплатить монорельс можно по тарифам метро.

Дорога до ВДНХ от метро займет не больше восьми минут. Для того, чтобы попасть к главному входу ВДНХ, необходимо выйти из метро через первый выход и повернуть налево. Далее двигаться по прямой вдоль Музея космонавтики, откуда уже виднеется монумент «Тракторист и колхозница», возвышающийся над арками главного входа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир