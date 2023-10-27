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«Известия» показали подготовку к открытию выставки-форума «Россия»

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Фото: РЕН ТВ
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В павильонах ВДНХ скоро откроется уникальная выставка-форум «Россия», на которой регионы страны будут не только знакомить посетителей со своей историей и традициями, но и продемонстрируют перспективы сотрудничества с Россией. О подготовке к мероприятию в пятницу, 27 октября, рассказала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

«Мы вот так взяли наш город, немножко обняли его, уменьшили. Можно таким вот образом поднять макет. Это долгожданный наш метротрам», — показывает житель Красноярска Александр миниатюрную копию своего города.

В его центре — батюшка Енисей, одна из крупнейших рек мира обеспечивает энергией Сибирь.

В одном павильоне на ВДНХ — бесконечная Россия: 89 регионов от Калининграда до Владивостока, включая новые территории, рассказывают, чем славится их земля. Здесь можно увидеть и фигуру камчатского краба, и ракету «Ангара».

На выставке также можно совершить путешествие из юрты в Хакасии в Алтайские горы. Эта площадка точно понравится посетителям всех возрастов, так как здесь все интерактивно. Например, можно залезть в трубу и послушать музыку с народными мотивами, сообщила Жильцова

«В древней юрте вас будет встречать всевидящий шаман, будете получать предсказания, а современная юрта покажет наши туристические привлекательности, наши достижения за последние годы», – рассказала представитель республики Хакасия Елена Гапонова.

Можно будет изучить площадки самостоятельно, а можно послушать экскурсовода. Они приедут со всей России и будут рассказывать каждый о своем регионе.

«Я буду показывать небольшой мастер-класс, как можно вязать вручную, в том числе и [оренбургские] платки, и буду рассказывать интересные истории про оренбургских коз: как их пытались разводить за рубежом», – поделилась планами экскурсовод программы Росмолодежи «Больше, чем путешествия» Екатерина Кудинова.

Будет и что помастерить: Ленинградская область предложит собрать макет Выборгского замка, детали которого напечатаны на 3D-принтере. При этом копия замка состоит всего из 15 элементов, собирается там за две минуты, а трасса уже из 40 элементов, и ее нужно собирать долго и кропотливо, рассказал Михаил Зуев.

Свои площадки готовят и крупные технологические компании страны. В день открытия выставки госкорпорация «Росатом» представит музей атомной энергии, который, словно машина времени, переносит в начало XX века.

На столе стоят колбы, реагенты и специальные химические приборы, здесь можно оказаться в настоящей лаборатории, где советские ученые еще до революции изучали радиоактивность, есть даже специальные перчатки для защиты.

Каждый зал погружает в один из этапов создания первой советской атомной бомбы. В зале с инфракрасными лампами рассказывают о работе разведчиков, они помогли создать первую советскую атомную бомбу намного быстрее. Всю информацию о ядерных разработках в США и Англии передавали с помощью пленки, в имитированных ванночках словно проявляют секретные кадры с испытательных полигонов и из лаборатории.

Макеты РДС-1 и водородной Царь-бомбы можно рассмотреть в деталях. Посетители побывают в бункере, а еще в квартирах советских граждан и американцев того времени.

Павильон «Атом» будет встречать первых посетителей уже через неделю, 4 ноября. В этот день откроется выставка «Россия» на ВДНХ. Все регионы собрали под крышей 75 павильона, оттуда никто не уйдет, не вдохновившись на путешествия по стране.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова к проведению международной выставки-форума «Россия». Всего в проведении выставки-форума будет задействовано 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. м, отметил градоначальник.

Накануне, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить международную выставку-форум «Россия», однако не в день ее открытия. Мероприятие действительно стоит того, чтоб его посмотреть, в него был вложен гигантский труд, отметил Песков.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, участниками выставки-форума станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

В ходе выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В «Дни регионов» каждый российский субъект представит свои главные достижения, а также продемонстрирует выступления творческих коллективов и региональные гастрономические особенности.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом России 29 марта 2023 года.

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