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Египет предложил создать в Рафахе лагеря для беженцев из Газы

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Египет предложил создать лагеря для оказания помощи беженцам из сектора Газа в городе Рафах палестинского анклава. Об этом 23 октября сообщило издание Al-Arabi со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника, египетские чиновники во время переговоров с представителями США выдвинули предложение создать лагеря в палестинском городе Рафах, находящемся в 3 км от границы с Египтом. Согласно задумке, страна могла бы контролировать лагеря и оказывать срочную помощь прибывающим из северных районов сектора Газа беженцам.

Одной из функций таких мест должен стать отбор пострадавших в ходе ударов людей. Находящихся в тяжелом состоянии или имеющих опасные хронические заболевания, по словам чиновника, будут эвакуировать в полевые лагеря, открытые на территории Египта, для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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Днем ранее врач из Центральной больницы сектора Газа Аль-Шифа Мухамед Наджи рассказал «Известиям» о ситуации в городе Рафах палестинского анклава. По его словам, там сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, у людей не хватает воды и горючего для приготовления пищи, при этом продовольствие подходит к концу.

Также в тот день КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

Через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Радикальное движение ХАМАС сообщило, что конвой перевозит лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов. Груз был передан палестинскому Красному Полумесяцу. Позже стало известно, что КПП сразу после этого закрылся.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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