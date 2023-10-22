Эвакуированный житель Газы рассказал о гуманитарной обстановке в Рафахе

В Рафахе, на юге сектора Газа, куда эвакуировалась часть палестинцев с севера, также тяжелая гуманитарная ситуация: не хватает воды и горючего для приготовления пищи, кроме того, заканчивается продовольствие. Об этом с места событий рассказал «Известиям» врач из центральной больницы сектора Газа Аль-Шифа Мухамед Наджи.

«Света со второго дня уже нет, потому что запас горючего, солярки и бензина уже закончился. Естественно, воды нет, газа нет для приготовления пищи. Истощаются все запасы продовольствия и пищевых продуктов. <…> У нас есть маленькие дети, которые нуждаются в молоке, а молока нет. И вообще питание очень плохое, чтобы даже их мамы кормили грудью», — поделился он.

Наджи с семьей был эвакуирован в Рафах из населенного пункта в окрестностях Газы, когда сообщили, что их дом будет обстрелян Израилем. Сейчас он и другие граждане временно живут в местной школе. На кадрах видно, что по разным углам одного кабинета расположились четыре семьи. Мужчина отметил, что матрасы, вода и продовольствие, которые принесли местные жители Рафаха, несмотря на собственное критичное положение, очень помогают.

Врач также подчеркнул, что гуманитарная помощь, которая сегодня поступила через контрольно-пропускной пункт «Рафах», действительно необходима палестинцам, и выразил благодарность Египту и другим странам за оказание поддержки.

«Я буду благодарить очень сильно от сердца президента Египта и египетский народ, который ни на секунду нас не оставил, стремился и настаивал на том, чтобы эта гуманитарная помощь досталась людям <…> Мы очень нуждаемся в этой помощи», — отметил Наджи.

Ранее в этот день КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

Через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Радикальное движение ХАМАС сообщило, что конвой перевозит лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов. Груз был передан палестинскому Красному Полумесяцу. Позже стало известно, что КПП сразу после этого закрылся.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.