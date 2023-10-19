Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, вечером 19 октября заявили об очередном обстреле Тель-Авива.

«Бригады Аль-Кассама» разбомбили Тель-Авив в ответ на преступление оккупационных властей против нашего народа в лагере «Нур-Шамс», — сообщила группировка в Telegram.

Лагерь для беженцев «Нур-Шамс» находится на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в этот день боевое крыло ХАМАС уже заявляло об ударе по Тель-Авиву в ответ на «израильскую резню мирного населения» и о боях в лагере «Нур-Шамс» с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также 19 октября сообщалось о ракетных обстрелах городов Сдерот, Ашдод, Беэр-Шева и военной базы Раим.

В свою очередь ЦАХАЛ 19 октября отчиталась, что за минувшие сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС. Среди них были пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктура разведки и дополнительные командные центры.

Днем ранее экс-глава оборонного ведомства страны и генерал-лейтенант запаса армии Израиля Бени Ганц заявил, что конфликт с движением ХАМАС не закончится быстро и Израилю предстоят еще месяцы напряженной борьбы.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по анклаву.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.