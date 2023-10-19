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Экс-министр обороны Израиля оценил сроки войны с ХАМАС

Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с ХАМАС может занять месяцы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Naaman Omar
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Конфликт с палестинским движением ХАМАС не закончится быстро, и Израилю предстоят еще месяцы напряженной борьбы. Об этом заявил член чрезвычайного кабмина Израиля, экс-глава оборонного ведомства страны и генерал-лейтенант запаса государственной армии Бени Ганц в среду, 18 октября. Его слова привела газета The Times of Israel.

По словам Ганца, особенно затяжным это противостояние окажется, если в нем продолжит принимать участие военизированная группировка «Хезболла».

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — прокомментировал он нынешнюю обстановку.

По словам Ганца, победой Израиля он будет считать не окончательное поражение противника, а полное восстановление всех затронутых военными действиями территорий.

«Цель состоит не только в том, чтобы победить ХАМАС, а в том, чтобы обеспечить, что юг станет 100-процентным раем. <...> После войны, после нашей победы на каждом из фронтов наших сражений мы посвятим себя этому восстановлению», — подчеркнул он.

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Ранее, 17 октября, руководитель генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви заявил, что палестино-израильский конфликт окажется долгим и сложным. По его словам, Израиль готов к трудностям, чтобы защитить «свой дом и свою свободу».

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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