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Глава генштаба ЦАХАЛ спрогнозировал тяжелую и долгую войну с ХАМАС

Глава генштаба ЦАХАЛ Ха-Леви: конфликт с ХАМАС будет тяжелым и долгим
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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Палестино-израильский конфликт будет сложным и долгим. Об этом 17 октября заявил руководитель генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви в обращении к израильским военным.

«Война будет сложной и длительной, но Армия обороны Израиля победит <...> благодаря приверженности своей миссии, храбрости и товарищескому духу», — сообщается в документе, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

Ха-Леви заявил, что целью нападения палестинского движения ХАМАС стала «дестабилизация израильского суверенитета», но Израиль будет «оборонять свой дом и свою свободу».

Он подчеркнул, израильская армия уже ликвидировала инфраструктуру врага и причинили ему серьезный ущерб. В частности, Ха-Леви отметил, что ЦАХАЛ готова «к любым ситуациям на любом фронте».

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Ранее, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено и начаты политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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