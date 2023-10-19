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Армия Израиля сообщила об ударе по сотням объектов ХАМАС за сутки

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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по сотням объектов радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Эти объекты включают в себя пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктуру разведки и дополнительные командные центры», — уточняется в Telegram-канале военного ведомства.

Также отмечается, что были поражены десятки минометных установок. Кроме того, истребители Израиля нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки «Комитеты народного сопротивления» Хусейну Абу Хилалю в Рафахе на юге Газы.

«В ходе боевых действий объектом нападения стали многочисленные террористы и боевики ХАМАС, которые возглавляли варварскую атаку на районы, окружающие сектор Газа. Более 10 террористов стали объектом высокоточного удара с воздуха», — добавили в пресс-службе.

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Ранее 19 октября ЦАХАЛ заявила о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. После сообщалось о пораженных целях «Хезболлы» вдоль границы с Ливаном. Отмечалось, что они включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого по Рош-Ханикре были выпущены противотанковые ракеты.

До этого, 18 октября, экс-глава оборонного ведомства страны и генерал-лейтенант запаса армии Израиля Бени Ганц заявил, что конфликт с палестинским движением ХАМАС не закончится быстро, и Израилю предстоят еще месяцы напряженной борьбы.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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