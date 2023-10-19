Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Мир
В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Общество
В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов
Мир
BI сообщил о мыслях Маска заблокировать соцсеть X в Европе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября
Сюжет:

Армия Израиля перечислила пораженные вдоль границы с Ливаном цели «Хезболлы»

0
Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 19 октября о пораженных целях, принадлежащим «Хезболле», вдоль границы с Ливаном.

«За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по целям, принадлежащим «Хезболле», вдоль границы с Ливаном. Это было сделано в ответ на нападения со стрельбой в среду. Пораженные цели включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого по Рош-Ханикре были выпущены противотанковые ракеты», — сказано в Telegram-канале израильского военного ведомства.

К посту также прилагается ссылка на видео ударов по названным целям.

Ранее в этот день ЦАХАЛ заявил о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

Атаки израильской армии последовали сразу же по окончании «дня гнева», которым ливанское движение «Хезболла» объявило в среду, 18 октября, в память о сотнях погибших при атаке на госпиталь в секторе Газа.

17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Палестинский исламский джихад». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В связи с произошедшим в ряде стран начались акции протестов. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к Генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле. В Афинах полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать десятки тысяч выступающих в поддержку Палестины.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023