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Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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В результате ракетного обстрела больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа погиб 471 человек. Эту цифру озвучили в среду, 18 октября, в минздраве Палестины.

«В результате самой крупной и жестокой атаки, учиненной преступным израильским оккупационным режимом по баптистской больнице Аль-Ахли, погиб 471 человек, 28 до сих пор находятся в критическом состоянии», — сказано в заявлении минздрава в сосцести Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Еще 314 человек получили различные ранения.

В целом за 12 дней эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, из них — более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. палестинцев. По последним данным, с начала обострения конфликта потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу
В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из них — женщины и дети

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. Тогда сообщалось, что всего погибли и пострадали более 800 человек.

18 октября Палестина выступила за проведение международного расследования данного инцидента, в том числе, под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). В этот же день президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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