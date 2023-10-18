Палестина выступила за международное расследование обстрела госпиталя в Газе

Палестина выступает за проведение расследования обстрела госпиталя «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа на международном уровне. Об этом заявил 18 октября палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Дипломат ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы считаем, что самым лучшим вариантом будет международная конференция, чтобы рассмотреть произошедшее», — сказал он.

Речь шла в том числе о расследовании под эгидой ООН.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

В этот же день посол России в Израиле Анатолий Викторов отметил, что больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа уже подвергалась ракетным атакам несколько дней назад. Но таких чудовищных последствий не было.

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.