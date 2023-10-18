Путин назвал трагедией и гуманитарной катастрофой удар по больнице в Газе

Удар по больнице в Газе стал трагедией и гуманитарной катастрофой, заявил 18 октября на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин.

«Сотни убитых и сотни раненых, это, конечно, катастрофа», — сказал он.

Президент выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае, сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — сказал российский лидер.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек, преступлением и актом расчеловечивания. Она также указала на то, что эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.