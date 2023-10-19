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Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yousef Masoud
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 19 октября сообщила об авиаударах по объектам «Хезболлы» в Ливане, пообещав предоставить подробности позже.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Подробности позже», — сказано в сообщении, размещенном в 0:31 в Telegram-канале израильского военного ведомства.

Авиаудары, о которых сообщил Израиль, последовали сразу же по окончании «дня гнева», объявленного ливанским движением из-за сотен погибших при атаке на госпиталь в секторе Газа.

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17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Палестинский исламский джихад». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В связи с произошедшим в ряде стран начались акции протестов. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к Генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле.

В Афинах 18 октября полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать десятки тысяч выступающих в поддержку Палестины.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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