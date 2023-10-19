Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации

Число погибших с палестинской стороны в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличилось до 3 859 человек. Об этом говорится 19 октября в Telegram-канале минздрава Палестины.

Пострадали более 13 300 человек. Поисковые работы продолжаются, при разборе завалов обнаруживаются новые тела погибших.

Также в этот день стало известно, что число погибших россиян в результате эскалации возросло до 19 человек.

Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4 229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильская сторона ввела полную блокаду анклава, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.