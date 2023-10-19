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Число погибших россиян в палестино-израильском конфликте возросло до 19

Посольство РФ в Израиле: число погибших россиян в ходе обострения конфликта достигло 19
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Фото: REUTERS/Raneen Sawaft
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Число погибших россиян в ходе обострения палестино-израильского конфликта возросло до 19. Об этом 19 октября заявило посольство РФ в Израиле.

«Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 19 октября, по уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сказано в сообщении диппредставительства.

Уточняется, что минимум два россиянина находятся в заложниках у палестинского движения «ХАМАС» в секторе Газа.

«Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. В координации с израильской стороной, в том числе по линии МВД России, проводим соответствующую проверку», — отмечается в заявлении.

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До этого, 16 октября, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что все находившиеся в Израиле организованные российские туристы, которые приобретали комплексные туристические путевки, вернулись в РФ.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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