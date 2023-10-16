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В РСТ заявили о возвращении всех организованных туристов РФ из Израиля

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Фото: Global Look Press/Chen Junqing
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Все находившиеся в Израиле организованные российские туристы, которые приобретали комплексные туристические путевки, 15 октября вернулись в Россию. Об этом 16 октября сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Мы можем уже официально заявить, что именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек», — заявил он на пресс-конференции.

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Ранее, 14 октября, сообщалось, что с понедельника, 9 октября, авиакомпании перевезли из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек. Из РФ в Тель-Авив вылетело около 1 тыс. граждан. Ситуацию с авиаперевозками отслеживали в МИД РФ совместно с Росавиацией. В ведомстве отметили: помимо прямых рейсов, имеется возможность полетов через третьи страны.

До этого, 12 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США с 13 октября начнут чартерными рейсами в Европу вывозить желающих покинуть Израиль американцев.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Он заявил, что Россия готова организовать вывоз своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта, как только появится возможность. Для этого россияне, желающие срочно покинуть Израиль, должны обратиться в российское посольство.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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