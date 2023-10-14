За прошедшую неделю в Россию из Израиля перевезли более 2,3 тыс. человек

С понедельника авиакомпании перевезли из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек. Из нашей страны в Тель-Авив вылетело около 1 тыс. граждан, сообщает телеканал «Известия». МИД РФ совместно с Росавиацией отслеживает ситуацию с авиаперевозками. В ведомстве отметили: помимо прямых рейсов имеется возможность полетов через третьи страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.